"Monster Mansion"
Russell Brand: Jetzt droht ihm der Horror-Knast
Nachdem Russell Brand (51) am 9. November zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, sitzt er aktuell im Londoner Gefängnis Wandsworth. Berichten britischer Medien zufolge soll er dort "vor Angst zittern" und auf eine Verlegung hoffen.
Drohender Umzug in das "Monster Mansion"
Wie die britische "The Sun" berichtet, könnte es für Brand jedoch noch schlimmer kommen. Aktuell wird geprüft, ob der verurteilte Comedian in das HMP Wakefield in West Yorkshire verlegt werden kann. Eine Risikobewertung läuft bereits, und laut Insidern wird er dort vom Personal erwartet. Das Hochsicherheitsgefängnis trägt wegen seiner gefährlichen Insassen den Spitznamen "Monster Mansion". Dort sitzen zahlreiche Mörder und Sexualstraftäter, und es kommt immer wieder zu schweren Übergriffen. Erst 2025 wurden zwei prominente Insassen in ihren Zellen getötet.
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Weitere Vorwürfe gegen Brand
Der Fall könnte zudem noch eine größere Dimension erreichen. Wie die "Times" berichtet, erheben sechs weitere Frauen Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens zwischen 2005 und 2015 gegen ihn. Ausgelöst wurde der juristische Prozess im September 2023 durch eine investigative Dokumentation des Senders Channel 4, woraufhin Brand nach einem vierwöchigen Prozess am 5. November schuldig gesprochen wurde.
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