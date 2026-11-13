oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

"Monster Mansion"

Russell Brand: Jetzt droht ihm der Horror-Knast

Stars Redaktion
von
Russell Brand
© Getty Images
Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft sitzt Russell Brand im Londoner Gefängnis Wandsworth. Nun droht dem britischen Comedian womöglich die Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis.
OE24 auf Google bevorzugen

Nachdem Russell Brand (51) am 9. November zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, sitzt er aktuell im Londoner Gefängnis Wandsworth. Berichten britischer Medien zufolge soll er dort "vor Angst zittern" und auf eine Verlegung hoffen.

Drohender Umzug in das "Monster Mansion"

Wie die britische "The Sun" berichtet, könnte es für Brand jedoch noch schlimmer kommen. Aktuell wird geprüft, ob der verurteilte Comedian in das HMP Wakefield in West Yorkshire verlegt werden kann. Eine Risikobewertung läuft bereits, und laut Insidern wird er dort vom Personal erwartet. Das Hochsicherheitsgefängnis trägt wegen seiner gefährlichen Insassen den Spitznamen "Monster Mansion". Dort sitzen zahlreiche Mörder und Sexualstraftäter, und es kommt immer wieder zu schweren Übergriffen. Erst 2025 wurden zwei prominente Insassen in ihren Zellen getötet.

Auch interessant

19-Jähriger bei TikTok-Dreh von Löwin getötet

Das sind Putins Knallhart-Forderungen an Europa

Warum der Freitag der 13. mathematisch wirklich am häufigsten vorkommt

Weitere Vorwürfe gegen Brand

Der Fall könnte zudem noch eine größere Dimension erreichen. Wie die "Times" berichtet, erheben sechs weitere Frauen Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens zwischen 2005 und 2015 gegen ihn. Ausgelöst wurde der juristische Prozess im September 2023 durch eine investigative Dokumentation des Senders Channel 4, woraufhin Brand nach einem vierwöchigen Prozess am 5. November schuldig gesprochen wurde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Russell Brand: Jetzt droht ihm der Horror-Knast

Schimpanse bekam sein Futter von einer Drohne

19-Jähriger bei TikTok-Dreh von Löwin getötet

Schallenberg und Schramböck reisen nach Israel

Kontiolahti: Sensation durch Eberhard

Biker mit 300km/h auf der A1 gestoppt

Ärzte warnen: Syphilis und Tripper am Vormarsch

Feines Funkeln am Ohr

200 Flüge gestrichen! Monster-Sturm trifft Europa

Ex-Nvidia-Boss: Dritte intime Beziehung im Konzern enthüllt