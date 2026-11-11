200 Flüge gestrichen! Monster-Sturm trifft Europa

Ein heftiges Unwetter hält Portugal in Atem: Sturm "Charles" sorgt auf dem Festland und der Insel Madeira für massive Einschränkungen, gesperrte Schulen sowie hunderte Ausfälle im Flugverkehr.

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Nachdem das Tiefdruckgebiet bereits während der Nacht auf Madeira erhebliche Verwüstungen angerichtet hat, zieht das Unwetter nun über das portugiesische Festland. Die Behörden reagierten umgehend auf die Gefahrenlage: Auf Anordnung der Regierung bleiben sämtliche Schulen sowie zahlreiche öffentliche Einrichtungen in den gefährdeten Regionen komplett geschlossen.

© IMAGO/Anadolu Agency

Schwere Schäden auf der Insel

Die Bilanz der nächtlichen Unwetter auf Madeira fällt dramatisch aus. Dort führten die extremen Niederschläge und Winde zu Sturzbächen, überfluteten Straßen, umgestürzten Bäumen sowie gefährlichen Erdrutschen.

Massenhafte Ausfälle im Flugverkehr

Auch Reisende spüren die Auswirkungen des Sturms deutlich. Der Flugbetrieb kam in mehreren Regionen teilweise zum Erliegen: An den Flughäfen in Lissabon, Faro sowie auf Madeira mussten bisher insgesamt mehr als 200 Flüge ersatzlos gestrichen werden.