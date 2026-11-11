Fan-Frust bei Bob Dylan in Wien

Das gab es noch nie! Handy-Verbot bei Bob Dylan in Wien brachte am Dienstag 10.000 Fans in Rage. Der Einlass in der Stadthalle wurde zur Zitterpartie.

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Eine Fan-Schlange bis fast zum Urban-Loritz-Platz, eine Armada an Ordnern, flughafenartige Kontrollen und aufgebrachte Besucher: "Da zahlt man 150 Euro für ein Ticket, muss sich über eine Stunde anstellen und versäumt fast den Konzertbeginn!" Chaos um Bob Dylan in der Wiener Stadthalle. Die Legende – selten war dieses Attribut treffender – erklärte sein Wien-Comeback nach sieben Jahren Pause zur "handyfreien Show". Nicht nur, weil es 2019 im Konzerthaus zum Foto-Eklat und drohendem Konzertabbruch kam („Wir können entweder spielen oder posieren!“), sondern weil das der fotoscheue Dylan seit Jahren so durchzieht. In kleineren Hallen ist das ja vielleicht noch umsetzbar, aber in der Stadthalle war das schlichtweg nur mühsam!

© oe24/Zeidler

Denn alle (!) Mobiltelefone mussten in speziellen Taschen weggesperrt werden. Bei 10.000 Besuchern eine extrem zeitaufwändige Aufgabe - und eine chaotische. Etliche Fans hatten die Konzerttickets ja nur am Handy gespeichert und mussten ihre Sitzplatzinfo vor Ort niederschreiben lassen! Ein Wettlauf mit der Zeit - schließlich sprachen die Tour-Guidelines ja eine Warnung aus: "Das Konzert beginnt pünktlich zur geplanten Zeit, egal wie viele Leute in der Arena sind!"

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Um 20.00 Uhr will Dylan loslegen. Und auch da werden die Nerven der Fans strapaziert. Der launische Nobelpreisträger tritt nämlich im Halbdunkel und nur unter einer Kapuze versteckt auf. Dazu standen bei den vorangegangenen Europa-Konzerten durchaus nur Skurrilitäten wie "When I Paint My Masterpiece" oder das Bo–Diddley-Cover "I Can Tell" am Programm. Die wenigen Hits („It Ain‘t Me, Babe“ und "I Shall Be Released“) wurden indes wieder bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. „Das gehört so. Ich hab das einst falsch aufgenommen!" Auch Gitarrespiel gab’s keines: Dylan klimperte nur am elektronischen Keyboard herum.

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Am Mittwoch steigt die Wien-Zugabe mit denselben strengen Handy-Regeln und einem ähnlich anstrengenden Konzertprogramm. Am Samstag gastiert Dylan in Salzburg.