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UFO mit Tentakeln schwebt über Militär-Basis

Phillip Platzer
von
Ein riesiges unbekanntes Flugobjekt, das an eine Qualle erinnert, hat über einer US-Militärbasis in Alaska für Aufsehen gesorgt. Eine Augenzeugin hielt die unheimliche Erscheinung auf Kamera fest.
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Das ungewöhnliche Ereignis spielte sich in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska ab. Sara Jane Osborn war eigentlich gerade dabei, einen Regenbogen zu fotografieren, als sie am noch hellen Abendhimmel ein dunkles Gebilde über den entfernten Bäumen entdeckte. Das Objekt befand sich nach ihrer Einschätzung in der Nähe der Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER). Dieser Stützpunkt beherbergt unter anderem F-22-Raptor-Kampfflugzeuge und dient der Luftverteidigung, der Überwachung sowie militärischen Lufttransporten.

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Ungewöhnliche Bewegung am Himmel

Die Beobachtung dauerte nach Schätzungen der Augenzeugin etwa drei Minuten an. Das Flugobjekt wies herabhängende Fortsätze auf, die sich unabhängig voneinander bewegten, während das Gebilde in der Luft schwebte und sich von Seite zu Seite drehte. Genauso rasch, wie die Erscheinung aufgetaucht war, verschwand sie schließlich auch wieder.

Spurensuche blieb ohne Erfolg

Auch die Ausmaße der Erscheinung gaben dem Paar Rätsel auf. Ein kleines Flugzeug, das während ihres Ausflugs zu sehen war, wirkte im direkten Vergleich winzig. Nach dem Vorfall suchten die Beobachter vergeblich nach einer Erklärung wie etwa einem Drachen oder dessen Steuermann.

Ungewissheit über den Ursprung

"Es verschwand so schnell, wie es gekommen ist", erklärte Sara Jane Osborn im Gespräch mit der Daily Mail. Sie fügte hinzu, dass wohl "nur Gott und die Regierung" wüssten, worum es sich dabei tatsächlich gehandelt habe. Die unheimliche Sichtung hinterließ sie und ihren Ehemann Pete auf der Suche nach Antworten. Auch aus Österreich blicken Interessierte immer wieder gespannt auf solche internationalen Ufo-Phänomene.

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