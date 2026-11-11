Tabelle zeigt Verluste für alle Pensionen

Aktuelle Daten veranschaulichen die drohende Finanzlücke für Senioren ab kommendem Jahr: Trotz der im Doppelbudget fixierten Erhöhung der Pensionen droht ein dauerhafter Kaufkraftverlust.

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Grund dafür ist die anhaltende Inflation, wie das Portal "finanz.at" berichtet: Im Juli 2026 lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent – zwar niedriger als in den Vormonaten, aber über den Jahresfang-Prognosen. Die rollierende Inflation von August bis Juli beträgt 3,35 Prozent, der Zwölf-Monats-Schnitt seit Oktober liegt bei 3,2 Prozent. Da die Teuerung im Oktober wieder auf 3,6 Prozent stieg und erfahrungsgemäß zum Jahresende hoch bleibt, reicht die beschlossene Pensionsanhebung von 2,95 bis 3,3 Prozent nicht aus.

Pensionsplus bleibt hinter Teuerung zurück

Der Großteil der Ruhebezüge steigt 2027 um 2,95 Prozent, die Ausgleichszulage um 3,3 Prozent. Ab 6.930 Euro Bruttomonatsbezug gibt es einen fixen Aufschlag von 204,44 Euro. Da selbst die maximale Erhöhung unter der Teuerungsrate liegt, verzeichnen auch Ausgleichszulagenbezieher ein Minus. Bei einer durchschnittlichen Männerpension (ca. 2.435 Euro) liegt der jährliche Verlust bei 3,3 Prozent Inflation bei etwa 72 Euro und steigt bei 3,4 Prozent auf rund 93 Euro, wie "finanz.at"-Berechnungen verdeutlichen.

Tabelle zeigt jährlichen Kaufkraftverlust bei Pensionen durch Inflation ab 1.200 bis 7.000 Euro.

Unterschiedliche Staffelung durch Steuereffekte

Dass die Einbußen je nach Bezugshöhe ungleichmäßig verlaufen, liegt unter anderem an steuerlichen Rahmenbedingungen wie dem Pensionistenabsetzbetrag. Bei einer Bruttopension von 1.200 Euro ergibt sich bei einer Inflation von 3,4 Prozent ein Jahresverlust von 75,60 Euro (92,40 Euro bei 3,5 Prozent).

1.200 € Brutto: 75,60 € bis 92,40 € Jahresverlust

2.000 € Brutto: 126,00 € bis 154,00 € Jahresverlust

3.500 € Brutto: 220,50 € bis 269,50 € Jahresverlust

5.000 € Brutto: 315,00 € bis 385,00 € Jahresverlust

Überproportionaler Verlust ab Höchstgrenze

Besonders hoch fällt das Minus ab 7.000 Euro brutto aus: Weil oberhalb von 6.930 Euro statt der 2,95 Prozent nur noch der Fixbetrag von 204,44 Euro greift, steigt der jährliche Kaufkraftverlust bei 3,4 Prozent Inflation auf 469,84 Euro und bei 3,5 Prozent auf 567,84 Euro.