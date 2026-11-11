Mentoring
XXXLutz unterstützt wichtiges soziales Projekt
Manchmal braucht es einen Menschen, der zuhört, Mut macht und neue Perspektiven eröffnet. Darum geht es beim sozialen Mentoring: Freiwillig begleiten Menschen jüngere Menschen dabei auf ihrem Weg, teilen Erfahrungen, dabei profitieren beide Seiten.
Ich von Dir. Du von Mir
Unter dem Titel "Ich von Dir. Du von Mir" macht die Kampagne die Kraft persönlicher Beziehungen sichtbar. Mentoring Austria setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Österreichs wichtigstem Möbelhändler XXXLutz und dem Kreativstudio Das R&.
“Die XXXLutz Gruppe untersützt das Projekt im Rahmen unserer Red Chairity Aktivitäten. Wir sollten alle mehr Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, dass die Gesellschaft wieder enger zusammenrückt.”
XXXLutz Unternehmenssprecher Thomas Saliger
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"Besonders Jugendlichen hilft Mentoring", sagt XXXLutz Unternehmenssprecher Thomas Saliger gegenüber oe24 bei der Präsentation der neuen Kampagne.
"So erhalten Jugendliche ihre Chance und können mit ihren Talenten und Fähigkeiten ein Teil unserer Gesellschaft sein."
OE24 TV Live-Stream
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