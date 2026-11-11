XXXLutz unterstützt wichtiges soziales Projekt

Mentoring Austria und XXXLutz starten gemeinsam eine österreichische Kampagne: Menschen werden eingeladen, sich als Mentor*innen zu engagieren oder mit Spenden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu unterstützen.

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Manchmal braucht es einen Menschen, der zuhört, Mut macht und neue Perspektiven eröffnet. Darum geht es beim sozialen Mentoring: Freiwillig begleiten Menschen jüngere Menschen dabei auf ihrem Weg, teilen Erfahrungen, dabei profitieren beide Seiten.

Ich von Dir. Du von Mir

Unter dem Titel "Ich von Dir. Du von Mir" macht die Kampagne die Kraft persönlicher Beziehungen sichtbar. Mentoring Austria setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Österreichs wichtigstem Möbelhändler XXXLutz und dem Kreativstudio Das R&.

“Die XXXLutz Gruppe untersützt das Projekt im Rahmen unserer Red Chairity Aktivitäten. Wir sollten alle mehr Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, dass die Gesellschaft wieder enger zusammenrückt.” XXXLutz Unternehmenssprecher Thomas Saliger

XXXLutz Unternehmenssprecher Thomas Saliger mit oe24-Wirtschaftschef Aaron Brüstle bei der Vorstellung der "Mentoring Austria"-Kampagne. © oe24

"Besonders Jugendlichen hilft Mentoring", sagt XXXLutz Unternehmenssprecher Thomas Saliger gegenüber oe24 bei der Präsentation der neuen Kampagne.

"So erhalten Jugendliche ihre Chance und können mit ihren Talenten und Fähigkeiten ein Teil unserer Gesellschaft sein."