Black Month läuft mit echten Aktions-Krachern

Der Black Month läuft mit Top-Rabatten, oe24 bietet den Überblick. Wichtige Termine sind außerdem der 11.11, sowie Black Friday und Cyber Monday.

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Im November ist wieder Aktions-Zeit, der Handel geht in die Rabattschlacht mit teils enormen Preisnachlässen. So warten bis 27. November bei Hofer jede Woche neue Top-Angebote zu Technik, Haushalt und mehr. Von Trainingsgeräten und Spielzeug bis zur Sauna SHADOW XL Big um 2.799 Euro.

Hammer bei MediaMarkt: 250 Euro Gutschein

MediaMarkt verspricht beim Black November Deal Maxxing: "Shoppe für mindestens 250 Euro und sichere dir einen Coupon im Wert von bis zu 250 Euro auf deinen nächsten Einkauf!" Apple und einige hochpreisige Produkte sind ausgenommen. Bis zum 17. November gibt es aber auch ein Apple-Angebot bei MediaMarkt: Das Update zum neuen iPhone 18 Pro. Das mit 256 GB gibt es um € 1.114,- wenn man zum Beispiel ein iPhone 15 Pro, 256 GB in Zahlung gibt.

Sauna SHADOW XL Big um 2.799 Euro © Hofer

Black Shopping

Bei XXXLutz erhält man bis zu 50% Rabatt beim Black Shopping. Bei Möbeln gibt es teils phänomenale Angebote, aber auch bei der Kücheneinrichtung und natürlich bei der Deko.

iPhone 18 Pro im Angebot © MediaMarkt

Auch der Elektronikhändler Alza.at hat die Schnäppchenjagd zum Black Friday eröffnet. Bis 30. November sind Tausende Produkte aus Bereichen wie Smartphones, Computern, Fernsehern, Haushaltsgeräten und Spielzeug zu Aktionspreisen zu haben.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf einige Haushaltsgeräte versprechen zudem Bosch und Siemens.

Knaller zum Singles Day

Der Black Month läuft mit Top-Rabatten. Der nächste wichtige Termin ist der Singles' Day am Mittwoch, dem 11. November. Der Rummel um das besondere Datum 11.11. stammt aus China und ist dort der größte Einkaufstag des Jahres! Er ist längst auch in Europa zu einem der wichtigsten Shopping-Events des Jahres geworden. Etwa beim Douglas: Singles’ Day gibt es 20 % auf viele Artikel, beim Douglas im Auhof Center in Wien.

Martina Reuter kauft ein © Auhof Center

Danach steuert der Handel auf die absoluten Höhepunkte der November-Rabattschlacht zu, nämlich den Black Friday am 27. November sowie den Cyber Monday am 30. November.