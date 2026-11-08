Schimpanse gestrandet: Drohne bringt ihm Essen

Nach heftigen Regenfällen und Hochwasser in Florida versorgten Tierpfleger einen gestrandeten Schimpansen per Drohne mit Futter und Decken. Der 38-jährige Kaleb gelangte schließlich selbst in Sicherheit.

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Starke Regenfälle führten in der Nähe von Fort Pierce dazu, dass Kanäle über die Ufer traten und die Wege einer Auffangstation überschwemmten. Durch das Wasser wurde der 38 Jahre alte Schimpanse Kaleb auf einem Teil eines Außengeheges abgeschnitten. Da dem Tier das Auskühlen oder Verhungern drohte, griffen die Tierpfleger zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und schickten ihm Nahrung sowie Decken per Drohne.

Ausfall der gewohnten Fahrzeuge

Normalerweise nutzen die Mitarbeiter Golfwagen, um täglich etwa 1360 Kilogramm Futter auf dem Gelände zu verteilen. Aufgrund der überschwemmten Wege stiegen sie zunächst auf ein Geländefahrzeug um. Als dieses wenig später ausfiel, kam schließlich die Drohne für die Versorgung zum Einsatz.

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Kaleb rettet sich selbst

Der Schimpanse nahm die ankommende Fracht an und griff zu. Im weiteren Verlauf balancierte Kaleb über ein Seil, das über das Wasser gespannt war. Dadurch wechselte das Tier von sich aus in einen Bereich, der für die Pfleger besser zugänglich ist.

Lage auf dem Gelände

Die rund 200 Schimpansen der Auffangstation befanden sich nach Angaben der Organisation während des gesamten Vorfalls in Sicherheit. Mehrere Tierärzte sowie weitere Mitarbeiter verblieben über Nacht auf dem Areal. Bis Samstag ging der Wasserstand deutlich zurück. Laut Sprecher Mark Yohannan war etwa ein Fünftel der Wege wieder frei befahrbar. Die Einrichtung nimmt Schimpansen auf, die aus Forschungslaboren oder der Unterhaltungsbranche stammen.