Zebra aus Schönbrunn erklärt uns jetzt das Leben

Das Buch "LEBE. JETZT. ECHT." von Nina Wiesinger soll zu mehr Selbstbewusstsein und Mut zur persönlichen Veränderung ermutigen. Ein Zebra dient dabei als ganz besonderer symbolischer Begleiter.

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Die Lesung zum Buch findet am Dienstag, 24. November 2026, ab 17:00 Uhr im Kaffee Atelier Don Miguel am Marktplatz 3/III in Perchtoldsdorf statt. In ihrem Werk geht die Autorin der Frage nach, wie Menschen den eigenen Weg finden und aufhören können, nur Erwartungen zu erfüllen. Als Chancen-Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung und berufliche Neuorientierung verbindet Nina Wiesinger psychologisches Wissen mit praktischen Übungen sowie persönlichen Erfahrungen.

Stärkung von Selbstwert und Resilienz

Der Ratgeber richtet sich vor allem an Personen zwischen 25 und 50 Jahren, die sich in einer Umbruchphase befinden und ihr Leben aktiv gestalten möchten. Dabei nimmt das Zebra eine zentrale Rolle als Motivationsfigur ein. "Für mich symbolisiert es, dass wir alle einzigartig sind und unseren eigenen Weg gehen dürfen. Gleichzeitig steht es für Resilienz und Selbstregulation: Das Zebra kann seine Körpertemperatur eigenständig regulieren und hat faszinierende natürliche Schutzmechanismen. Seine schwarz-weißen Streifen sorgen in der Herde dafür, dass der Löwe einzelne Tiere nur schwer voneinander unterscheiden kann. Auch Insekten werden durch die Luftwirbel, die rund um die Streifen entstehen, beim Landen beeinträchtigt", erklärt die Autorin.

Unterstützung für den Tiergarten Schönbrunn

Neben der Stärkung der eigenen Widerstandskraft verweist Wiesinger auch auf den Wert der Gemeinschaft: "Das Zebra zeigt uns damit auf wunderbare Weise, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen, für sich selbst zu sorgen und die eigene Widerstandskraft zu stärken. Und es erinnert uns daran, dass wir gemeinsam stark sind: In einer Gemeinschaft finden wir Schutz, Halt und können nicht nur mehr erreichen, sondern auch füreinander da sein. Ich wollte es bewusst in mein Buch aufnehmen, weil es die Botschaft von LEBE. JETZT. ECHT. auf besondere Weise unterstreicht: Es geht darum, die eigene Individualität anzunehmen und den Mut zu haben, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig möchte ich mit jedem verkauften Buch auch etwas Gutes tun – deshalb geht ein Euro pro Exemplar an die Zebras im Schönbrunner Tiergarten."