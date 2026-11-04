Kult-Kinderbuchstar Janosch ist tot

Trauer um einen weltberühmten Geschichtenerzähler: Der Illustrator und Schriftsteller Janosch ist im Alter von 95 Jahren auf der spanischen Insel Teneriffa verstorben.

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Der bekannte Schriftsteller und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Tod ereignete sich am Dienstag auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Verleger bestätigt das Ableben

Die wesentlichen Angaben zu seinem Schaffen und seinem Ableben im Überblick:

Todesnachricht aus Deutschland: Sein langjähriger Verleger Bernhard Feil aus Tübingen übermittelte die Bestätigung an die Deutsche Presse-Agentur.

Letzter Lebensort: Der Geschichtenerzähler verstarb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa.

Internationales Vermächtnis: Mit Werken wie "Oh, wie schön ist Panama" prägte er seit den 1970er-Jahren die internationale Kinderliteratur.

Begeisterung über mehrere Generationen

Mit seinen liebevoll gestalteten und illustrierten Büchern erreichte der Künstler seit den 1970er-Jahren ein weltweites Publikum und begeisterte Kinder in zahlreichen Ländern über viele Jahrzehnte hinweg.