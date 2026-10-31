AHERN: Das Gewicht der Liebe

LOVE UNLOCKED ist das neue Buch der Autorin.

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Die irische Bestsellerautorin Cecilia Ahern (P.S. Ich liebe dich, Für immer vielleicht) hat ein neues Buch geschrieben. Die Geschichte in Love Unlocked dreht sich um Al, der auf einer Dubliner Brücke alle Liebesschlösser entfernen lässt, denn ihr Gewicht droht, die Brücke einstürzen zu lassen. Al kommt diese symbolische Handlung gerade recht, denn er wurde von seiner Verlobten sitzen gelassen.

Trennungswelle

Doch kaum sind die Schlösser weg, breitet sich eine Trennungswelle aus. Melody, die einen Lifestyle-Podcast betreibt, sieht sich die Story hinter den Vorgängen genauer an und damit auch Al ... und schon sind die Weichen gestellt für eine zu Herzen gehende Geschichte ...

Cecelia Ahern © Piper

Symbolik

Mit der unverkennbaren Stimme der Autorin wird hier eine Geschichte erzählt, die auch auf der symbolischen Ebene zu verstehen ist. Wie schwer lastet die Liebe auf uns, darf sie sich überhaupt schwer anfühlen?

Wie üblich bei Ahern befinden sich die agierenden Figuren im Wandel, vor oder nach Lebensereignissen. Love Unlocked ist somit eine solide Geschichte voller Gefühl und liebevoller Details, doch sie bleibt in Summe hinter früheren Würfen der Autorin zurück.