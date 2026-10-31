Schleifer: Perchtoldsdorf auf Paris-Besuch

PERCHTOLDSDORFER ABGRÜNDE ist vorerst der letzte Teil der beliebten Reihe.

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Autor Christian Schleifer hat seinen Erfolg gleich zwei besonderen Frauenfiguren zu verdanken. In seiner Perchtoldsdorf-Krimireihe ermittelt Charlotte Nöhrer und Geneviève Morel ist die Hauptfigur seiner Paris-Serie (die er allerdings unter dem Pseudonym René Laffite verfasst).

Vorerst letzter Teil

Nun ist mit Perchtoldsdorfer Abgründe der vorerst letzte Teil der Krimi-Reihe erschienen und der bietet einen ganz besonderen Twist. Denn Charlotte und Geneviève treffen aufeinander. Wie war dieses Crossover für den Autor, das auch in Die mysteriöse Tote vom Montmartre vorkommt, zu schreiben?

Perchtoldsdorfer Abgründe © emons

Viel Spaß bei Entwicklung

Christian Schleifer: "Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, die eine Szene, die in beiden Büchern vorkommt, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen." Dabei kommt die französische Ermittlerin nicht gut weg, so der Autor: "Normalerweise wird Geneviève immer attraktiv und perfekt beschrieben, aber durch Charlottes Augen ist sie auf einmal arrogant und zu makellos; nicht einmal der Name passt ihr."

Darum geht‘s

Charlotte muss rasch handeln, als ihr Ziehsohn bei einem Weinfest in Paris verschwindet; die Spuren führen in die Heimat... Christian Schleifer hat einen fulminanten Abschluss seiner Reihe gebastelt, doch ob das wirklich das Ende war? Wir bleiben gespannt.