PLUHAR: Erinnerungen - jetzt & damals

ES WAR EINMAL - Erika Pluhar blickt auf ihr Leben.

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Die Wiener Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluhar hat ein neues Buch geschrieben. Es war einmal - Rückblicke im Hier und Jetzt gewährt private Einblicke: "Ein langes Leben birgt Erinnerungen" ist der erste Satz des Buches und Pluhar verwebt das Jetzt und das Damals miteinander, nicht chronologisch und keiner starren Struktur folgend.

Prägend

Pluhars Haus ist ein Ort, der sich zum Rückblick eignet, wenn sie ein Zimmer betritt, in dem das Fotoporträt ihrer 1999 verstorbenen Tochter Anna hängt. Oder wenn Pluhar darüber sinniert, wie oft sie die Stufen ihres Heimes schon auf- und abgegangen ist. Die Autorin erinnert sich an besondere Stationen ihres Lebens: die prägende Zeit in einem Wiener Mädchengymnasium, in dem die Gräuel des Zweiten Weltkriegs nicht verschwiegen wurden.

Erika Pluhar © Residenz Verlag

Umfassender Blick

Pluhar kommt vom Persönlichen - ihre Essstörung und die Heilung in einem besonderen Sommer - zu globaleren Gedanken. Dass Frauen heutzutage noch immer unterdrückt werden und doch schon so lange für Selbstbestimmung kämpfen.

Pointiert

Erika Pluhar ist eine sinnliche Erzählerin, ihr Rückblick pointiert, bei den Glanzlichtern wie den Brandlöchern. Das macht dieses Buch zu einem besonderen, eindrücklichen Leseerlebnis.