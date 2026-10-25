oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Neues Buch

PLUHAR: Erinnerungen - jetzt & damals

Judith Leopold
von
Erika Pluhar&nbsp;betrachtet sich nachdenklich im Spiegel.
© Aleksandra Pawloff
ES WAR EINMAL - Erika Pluhar blickt auf ihr Leben.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Wiener Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluhar hat ein neues Buch geschrieben. Es war einmal - Rückblicke im Hier und Jetzt gewährt private Einblicke: "Ein langes Leben birgt Erinnerungen" ist der erste Satz des Buches und Pluhar verwebt das Jetzt und das Damals miteinander, nicht chronologisch und keiner starren Struktur folgend.

Auch interessant

PATRICK BUDGEN: Neuanfang in   Seniorenresidenz

Barbara Becker: Ihre Tipps zum 60er

Spera & Freeman stellen uns mutige Frauen vor

Prägend

Pluhars Haus ist ein Ort, der sich zum Rückblick eignet, wenn sie ein Zimmer betritt, in dem das Fotoporträt ihrer 1999 verstorbenen Tochter Anna hängt. Oder wenn Pluhar darüber sinniert, wie oft sie die Stufen ihres Heimes schon auf- und abgegangen ist. Die Autorin erinnert sich an besondere Stationen ihres Lebens: die prägende Zeit in einem Wiener Mädchengymnasium, in dem die Gräuel des Zweiten Weltkriegs nicht verschwiegen wurden.

Buchcover mit Titel „Es war einmal“ von Erika Pluhar und einem Porträt der Autorin an einer Tür.
Erika Pluhar © Residenz Verlag

Umfassender Blick

Pluhar kommt vom Persönlichen - ihre Essstörung und die Heilung in einem besonderen Sommer - zu globaleren Gedanken. Dass Frauen heutzutage noch immer unterdrückt werden und doch schon so lange für Selbstbestimmung kämpfen.

Pointiert

Erika Pluhar ist eine sinnliche Erzählerin, ihr Rückblick pointiert, bei den Glanzlichtern wie den Brandlöchern. Das macht dieses Buch zu einem besonderen, eindrücklichen Leseerlebnis.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verkehrs-Chaos nach Bim-Unfall in Wien

Länger leben: Wer diese 6 Lebensmittel täglich isst, lebt länger

PATRICK BUDGEN: Neuanfang in   Seniorenresidenz

Nexus Prime und Android 4.0 im Anflug

Barbara Becker: Ihre Tipps zum 60er

PLUHAR: Erinnerungen - jetzt & damals

So zimmert Benko jetzt seinen Kaufhaus-Riesen

Spera & Freeman stellen uns mutige Frauen vor

Kriminacht 2026: Alle Infos zu Lesungen & Locations

Brexit-Kampagnenchef gegen schnellen Austritt