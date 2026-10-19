Kriminacht 2026: Alle Infos zu Lesungen & Locations

Wien wird wieder zum Schauplatz für packende Kriminalgeschichten: Bei der Kriminacht lesen renommierte Autorinnen und Autoren aus ihren Werken direkt in traditionsreichen Kaffeehäusern.

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Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, findet in Wien erneut die Kriminacht statt. Seit vielen Jahren ist das gruselige Literatur-Event von anhaltendem Erfolg begleitet. Bei der 22. Kriminacht versammeln sich renommierte Krimiautorinnen sowie Krimiautoren, um in den gemütlichen Wiener Cafés sowie einigen neuen Sonderlocations ihre Werke zu präsentieren und daraus vorzulesen.

Vielfältige Orte im Überblick

Die Autorinnen und Autoren und ihre Werke spiegeln dabei die Vielfalt der verschiedenen Lesungsorte wider. Zu den Schauplätzen zählen neben den klassischen Kaffeehäusern wie das Café Imperial oder das Café Schwarzenberg auch unkonventionelle Veranstaltungsorte wie der 48er Tandler.

Sie lesen heuer

Unter den Autorinnen, die dieses Jahr Lesen sind u.a. Martina Parker, Beate Maly, Christian Klinger, Roman Klementovic, Wolfgang Ainetter, Ursula Poznanski, Patrick Budgen und Stefan Slupetzky.

Alle Lesenden und Locations finden Sie HIER.

Freier Eintritt für alle

Insgesamt nehmen über 30 Cafés sowie ausgewählte Extralocations an der Aktion teil. Die 22. Kriminacht verspricht ein vielseitiges Programm für alle Krimifans, wobei der Eintritt wie gewohnt frei bleibt.