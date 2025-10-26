Alles zu oe24VIP
Beate Maly
Krimis

Beate Maly: Doppelte Charts-Freude

Von
26.10.25, 09:24
Dieser Autorin ist etwas besonderes gelungen - sie ist gleich mit zwei Büchern in der Belletristik-Hitliste vertreten.

An dieser Autorin kommt man derzeit nicht vorbei, wenn man Krimis liebt.

Reihen. Die Wiener Autorin Beate Maly ist gleich mit zwei historischen Krimis in den Top-10 der  Belletristik -Charts vertreten. Beide machen uns schon Lust auf kühlere Tage. In ihrer neuen Episode der „Ernestine und Anton“-Reihe, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, wird es dieses Mal weihnachtlich. Die beiden Figuren zieht es zum Advent im Grand Hotel, denn dort am Semmering haben sie ihr erstes gemeinsames Abenteuer erlebt. Nun geht es um eine Versteigerung. Doch das wertvollste Gemälde fehlt...

Aurelia und die Jagd nach dem Glück ist der dritte Teil der Reihe um die titelgebende Adelige und dieses Mal geht es um die Tücken von Lotterielosen und eine Heirat, die Aurelia bestimmt nicht will!

