Für "Tote Seelen singen nicht" hat sich Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen Unterstützung gesucht.

Preise, Übersetzungen in mehr als 45 Sprachen, eine brandneue Netflix-Verfilmung: Die Carl-Mørck-Reihe ist beliebt wie nie, und endlich wird wieder ermittelt im Sonderdezernat Q! Doch einiges ist jetzt anders.

Mehr zum Thema

Autor unheilbar erkrankt

Weiterführen. Diese vom dänischen Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen erfundene Thriller-Reihe ist eine der erfolgreichsten, die es weltweit je gab. Fans haben voller Spannung auf die überfällige Weiterführung gewartet. Diese ist nun da, heißt Tote Seelen singen nicht und hat zwei neue Autorinnen dazu bekommen. Denn Adler-Olsen ist unheilbar krank, wünscht sich, dass seine Krimis professionell weiterhin entstehen. Bereits vor seiner Diagnose habe er das erfolgreiche dänische Autorinnenduo Line Holm und Stine Bolther gefragt, ob sie sich eine Weiterführung und Neuausrichtung der Reihe vorstellen können. „Er sagte: Legt los, ihr bestimmt, ihr macht, was ihr wollt“, berichtete Holm gegenüber der dpa. „Er war unheimlich offen für unsere Ideen und vertrauensvoll.“

„Fühle mich mit ihnen einfach wohl

Neue Figur. Wie fand Adler-Olsen dieses besondere Projekt? „Ich bin erleichtert. Die beiden sind sehr intelligent, und sie haben solch verrückte Ideen. Ich fühle mich mit ihnen einfach sehr wohl.“ Neu ist auch die Handlung, denn Carl Mørck ist aus dem Dienst ausgeschieden, nachdem er unschuldig in Haft saß, versucht er sich als Schriftsteller (seine Werke tragen die Namen jener Adler-Olsens), gibt seinen Ex-Kollegen allerdings noch einen entscheidenden Tipp, der den aktuellen Fall erst richtig zündet. Darin geht es um Misshandlungen in einem Bubenchor, die viele Jahre zurückliegen. Doch nun will sich jemand rächen…

© Tine Harden

Glücksfall

Die dänisch-französische Polizistin Helena Henry ist die Neue im Team: geheimnisvoll und nicht wirklich glücklich, dort zu arbeiten. Aber wie die neuen Autorinnen ist auch diese Figur ein Glücksfall, und die beliebte Reihe wird würdig fortgesetzt. Fans der Reihe können also getrost zu diesem Buch greifen, das neue Elemente mit gewohnten Mustern vereint.