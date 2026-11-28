Roman
Hera Lind: Unmenschliche Zustände
Die deutsche Schriftstellerin Hera Lind zählt zu den erfolgreichsten Künstler:innen ihres Genres. Sie schreibt seit den frühen 1990er Jahren, anfänglich hat sie sich mit heiteren Liebesromane (u. a. Das Superweib, Ein Mann für jede Tonart) einen Namen gemacht.
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Bemerkenswerte Schicksale
Mittlerweile hat sich die 69 Jahre alte Lind auf ernstere Themen mit Bezug auf reale Hintergründe spezialisiert. Immer im Fokus dabei: Frauen und ihre bemerkenswerten, oft bitterharten Schicksale.
Nach Erinnerungen
Lind hat einen neuen Roman verfasst und Erhobenen Hauptes ist bereits ein Bestseller – wie die meisten ihrer Bücher. Die Geschichte basiert auf den übersetzten Erinnerungen der Mutter von Tamar Dreifuss. Lind spann daraus einen Roman, der im Jahr 1940 in Vilnius/Wilna seinen Anfang nimmt. Das Ehepaar Schapiro hat große Angst um Tochter Tamar. Um sie vor den Nazis zu schützen, wird das Kind bei Verwandten versteckt, bis diese Tarnung auffliegt und die Vierjährige zu ihnen ins Ghetto kommt. Dort herrschen unmenschliche Zustände, doch schließlich gelingt Mutter und Tochter die Flucht.
Das Romangewebe
Hera Lind hat einmal mehr Fakten und Fiktion zu einer berührenden Geschichte gewebt.
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