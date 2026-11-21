Ein neuer Fitzek, ein Austropop-Thriller, der aktuelle Band der ACOTAR-Reihe und ein Essay über Schmerz.

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Auch dieses Jahr dürfen unsere Buchtipps im Herbst nicht fehlen! Jetzt ist die Zeit, sich gemütlich mit einem Buch warm einzukuscheln und die Gänsehaut durchs lesen zu bekommen... Wir haben eine besondere und bewusst ungewöhnliche Mischung zusammengestellt, bei der bestimmt für alle Leseinteressierten etwas dabei ist. Im Zweifelsfall können wir empfehlen, gleich mehrere Bücher zu besorgen - in Gruppen machen die sich besonders schön im Regal.

Fitzek "Der Nachtzug“ © Droemer

Fitzek: Der Nachtzug

Der deutsche Bestsellerautor Sebastian Fitzek hat einen neuen Psychothriller herausgebracht. In Der Nachtzug geht es wie üblich um die Grenzen des Aushaltbaren: Adrian Corvin ist ein bekannter Berliner Strafverteidiger und verliert plötzlich alles: Seine Frau Judith wurde grausam ermordet, Sohn Emil entführt. Und er wird von der Mörderin in einen Luxuszug gelockt, wo ein schier unfassbar brutales Angebot auf ihn wartet – im Tausch für das Leben seines Sohnes. Fitzek ist wie üblich nichts für schwache Nerven ...

Sarah J. Maas © dtv

Maas: A Court of Splintered Harmony

Endlich ist mit A Court of Splintered Harmony der neue Teil der berüchtigten ACOTAR-Reihe erschienen. Bei manchen früher als bei anderen, denn wieder haben große Buchhandelsketten das Werk früher als (vertraglich) vorgesehen ausgeliefert. Es ist das sechste Buch der Reihe und gleichzeitig Band eins des "Walküren"-Zyklus.

Prokopetz © edition a

Prokopetz: "Es lebe der Zentralfriedhof"

Austropopper Joesi Prokopetz hat einmal mehr einen seiner Liederhits zu einem Krimi verwandelt. Nach Hofer und Die Blume aus dem Gemeindebau ist nun, wie passend, so kurz nach Allerheiligen, Es lebe der Zentralfriedhof erschienen. Wie schon seine beiden Vorgänger ist auch die Handlung dieses Krimis in den 1970er-Jahren in Wien angesiedelt. Für den Liedermacher eine durchaus gruselige Zeit, wie er jüngst im Gespräch bei Patrick Budgen auf die Frage, wie das damalige Wien war, antwortete: "Entsetzlich! Grau in Grau, erzkatholisch mit Nachwehen des Nationalsozialismus." Prokopetz setzt in seinen Kriminalromanen auf persönliche Erinnerungen und Wien in all seinen damaligen Auswüchsen.

Dzihic © Wasser Publishing

Vedran Džihić: "Weinen vor Plastikblumen"

Politikwissenschafter Vedran Džihić hat einen eindrücklichen Essay verfasst. In "Weinen vor Plastikblumen" schreibt er in poetischer, nie pathetischer Sprache über Tränen - die ersten hat er für die geliebte Oma vergossen, seine "Quelle des Urvertrauens, sein Glühwürmchen". Džihić schreibt aber auch über die lange nicht geweinten Tränen seines Vaters bei der Flucht vor dem Jugoslawienkrieg und seine eigenen, die damals erstarrten. Ein Text, der in seinem Schmerz trotzdem Hoffnung macht auf Menschlichkeit und Empathie. Große Empfehlung!