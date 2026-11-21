PECULIAR STARS: Das neue Buch der Bestsellerautorin.

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Es war eine der Überraschungen der letzten Jahre am Buchmarkt: Im April 2023 kam mit Fourth Wing der erste Teil von Rebecca Yarros Empyrian-Serie heraus und das Fantasy-Buch übertraf alle Erwartungen: Zuerst wurde es ein riesiger Hit auf BookTok, stand 65 Wochen in den New York Times-Buchcharts und demnächst wird es als Serie hochkarätig verfilmt.

Yarros © dtv

Doch vor dem großen Welthit kamen für die US-Schriftstellerin viele andere Bücher - sowohl als Reihen als auch Einzelwerke. Yarros schreibt bereits seit den 2010er-Jahren Romane. Liebe, Beziehungen, Katastrophen, all das kennen wir aus ihren Drachengeschichten, doch jetzt hat sie sich mit Peculiar Stars einmal mehr diesen Themen in einem realistischeren Setting zugewandt.

Darum geht's im Roman

Segeltour. Hauptfigur in dem über 700 Seiten starken Buch ist Callista Moran. Die junge Frau hat sich immer nach anderen gerichtet und als sie sich mit ihrem langjährigen Freund Darren verlobt, scheint ihr Weg voraussehbar zu sein: voll Stabilität und Sicherheit. Doch eine Segeltour entwickelt sich zur Katastrophe; ein Zyklon zerstört das Boot und Callista strandet auf einer einsamen Insel. Mit dabei einige Crewmitglieder sowie Darrens Cousin Dominic. Was in der heutigen Zeit unmöglich scheint, tritt ein: Keiner kommt die Gestrandeten suchen, sie sind monatelang auf sich allein gestellt. Auf der Insel muss Callista sich nicht nur neu erfinden, sie ist auch frei von Erwartungen und Verpflichtungen. Allerdings fühlt sie sich zunehmend zu Dominic hingezogen ...

Peculiar Stars spielt auf mehreren Zeitebenen und ist ein interessantes Gedankenexperiment – was wäre, wenn unser Leben morgen ganz anders aussieht? Für Fans von Yarros Drachenbüchern ist diese Lektüre vermutlich ungewohnt; doch auch hier schafft sie es, Spannung in einem neuen Umfeld zu erzeugen.