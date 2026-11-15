Kehlmann: Geplänkel am Rande der Geschichte

AFRIKA ist der neue Roman von Daniel Kehlmann.

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Daniel Kehlmanns vorzüglicher Roman Lichtspiel, der sich um Regisseur G. W. Pabst dreht, erschien Ende 2023, nun ist der seit seiner Vermessung der Welt international erfolgreiche Autor mit einem neuen Buch zurück.

Gewinn aufteilen

Afrika hat die Kongo-Konferenz als Kernthema, die im Winter 1884/85 in Berlin stattfand. Unter dem damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck überlegten die europäischen Mächte dabei, wie sie ihre Einflusssphären in Afrika möglichst gewinnbringend nutzen können.

Daniel Kehlmann © Rowohlt

Die "Kongo-Gräuel"

Der belgische König Leopold II. (1835–1909) wurde als Souverän des neu geschaffenen Kongo-Freistaats anerkannt und die Auswirkungen waren heftig. Mit brutalsten Mitteln wurden die Kautschukvorkommen in den tropischen Regenwäldern erbeutet, König Leopold II. damit unermesslich reich und viele Menschen starben. Die "Kongo-Gräuel" gelten als eines der größten Verbrechen der Kolonialgeschichte. Um diese wieder ins Bewusstsein zu rücken und weil der Stoff ihn nicht losließ, schrieb Kehlmann Afrika.

Komödiantischer Zugang

Trotz des ernsten historischen Themas erklärt Kehlmann im Gespräch mit der dpa: "Der Roman ist, glaube ich, der lustigste, den ich je geschrieben habe." Denn der Autor verarbeitet den Stoff in eine Groteske mit skurrilen Figuren: "Die Konferenz war so absurd, dass man sie eigentlich nur mit den Mitteln der Komödie erzählen kann."

“"Die Konferenz war so absurd, dass man sie eigentlich nur mit den Mitteln der Komödie erzählen kann."” Daniel Kehlmann

Im Mittelpunkt steht der österreichische Diplomat Gustav Strinetzky, der soeben mit seiner Gattin in Berlin angekommen ist. Überraschend wird er zur Konferenz geschickt, wo er - noch überraschender - unfreiwillig der Star der Veranstaltung ist. Dabei sollte Strinetzky sich doch auf sein tags darauf anberaumtes Duell vorbereiten ...

Geplänkel

Dieser Text dreht sich fast mehr um die kleinen Geplänkel - Strinetzky machen die Auswirkungen seiner Liaison mit einer Aktrice zu schaffen - als um das mächtige historische Ereignis. Was wiederum die erschreckende Nebensächlichkeit historischer Ereignisse unterstreicht.

Kehlmann verhandelt hier im Kleinen große Themen: Wie Macht sich verhält, welch Auswüchse sie annehmen kann. Das macht er eindrücklich dank gewisser Stilmittel wie der Überhöhung und so gerät Afrika zu einer unterhaltsamen wie schmerzlichen Lektüre gleichermaßen.