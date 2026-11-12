"Fleischpflanzerl-Misere": Neuer Eberhofer-Krimi als Bestseller

Bestseller-Autorin Rita Falk schickt ihren Kult-Polizisten Franz Eberhofer in den 14. Fall. In "Fleischpflanzerl-Misere" erwarten Fans gewohnter bayerischer Humor, ein mysteriöser Müllsack und jede Menge Lokalkolorit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstag, 12. November 2026, erscheint der 14. Fall für Bayerns berühmtesten Dorfpolizisten. Die Geschichte beginnt passend zu einem feuchtfröhlichen Silvesterabend: Als der ehemalige Bürgermeister kurz nach Mitternacht anruft und von drei Schüssen berichtet, bleibt Eberhofer gewohnt gelassen. Doch die Angelegenheit zieht Kreise, als wenig später ein großer grauer Müllsack an einem Tümpel im Wald auftaucht. Ob dahinter tatsächlich ein Verbrechen steckt, muss Eberhofer im Laufe der Ermittlungen herausfinden.

Kulinarische Pannen und private Turbulenzen

Auch kulinarisch geht es wieder hoch her, wie der Titel bereits verrät. So kommt es beim Metzger Simmerl zu einem Missverständnis, als aus den gewünschten Fleischpflanzerlsemmeln plötzlich Hamburger werden. Zudem sorgen Reibereien mit Freund und Privatdetektiv Rudi Birkenberger für jede Menge Komik – etwa wegen einer verspäteten Antwort auf eine Weihnachtskarte mit Osterhasen-Motiv.

"Fleischpflanzerl-Misere" © Hersteller

Neuer Wind auf dem Eberhofer-Hof

Auf dem Hof hat sich ebenfalls einiges verändert. Nach den turbulenten Vorkonstruktionen der Vergangenheit wohnt inzwischen Nathalie im alten Saustall, während Franz den modernen Neubau mit fußläufigem Klo und wohliger Wärme genießt. Auch in der Großfamilie läuft nicht alles ruhig: Bürgermeisterin Susi ist im Dauereinsatz, Nichte Sushi weilt bei einer Gastfamilie in London, und Wolfis Wirtshaus steht vor Sanierungsfragen.

Kultstatus ungebrochen

Seit "Winterkartoffelknödel" aus dem Jahr 2010 begeistert Rita Falk mit ihrer Reihe, deren Figuren längst fest zur Popkultur gehören. Mit "Fleischpflanzerl-Misere" liefert die Autorin gewohnte Dorfatmosphäre, skurrile Charaktere und scharfzüngige Seitenhiebe, die Fans der Romane und der bekannten Verfilmungen mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz gleichermaßen erfreuen dürften.