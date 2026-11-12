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U2: Das beste Album seit Jahrzehnten

Thomas Zeidler-Künz
von
Vier Männer in Anzügen gehen durch seichtes Wasser am Strand, blauer Himmel im Hintergrund.
© Universal Music
50 Jahre und kein bisschen leise! U2 lassen zum großen Jubiläum endlich wieder aufhorchen und liefern mit  "Carneval de Luz" einen sicheren Nummer-eins-Hit. oe24 hat die Hit-CD schon gehört.
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"Typisch U2: Wir gehen es mal wieder verkehrt herum an; denn eigentlich ist 'Carneval de Luz' ein Doppel-Album. Die ersten beiden Teile, Days of Ash und Easter Lily. wurden halt schon etwas veröffentlicht." Bono gibt die Direktiven zum größten CD-Hit des Herbst. Nach 7 Jahren Album-Pause liefern U2 am Freitag 12 neue Songs. oe24 hat  "Das beste U2-Album seit Jahrzehnten" bereits gehört.

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Vier Männer in Anzügen laufen am Strand entlang, blauer Himmel und Wolken im Hintergrund.
Die neue U2: "Carneval de Luz" erinnert an die ganz großen Glanzzeiten. © Universal Music

Vom hektischen Rock-Opener "Go" bis zum eindringlichen Gänsehaut-Finale "Torn", für das die unsterbliche Dolly Parton ihre allerletzten Gesangspuren vor dem Tod aufgenommen hat („Sie ist dafür aus ihrem Krankenbett aufgestanden, und sie hat sich total in diesen Gesang hineingeworfen.“), besinnen sich U2 nach Jahren des Leerlaufs wieder ihrer großen Werte: Unnachahmliche Stadien-Hymnen („Silencio“), reduzierte Akustik-Perlen („Glorify) und basslastige Trend-Sounds (“Superficiality”) inklusive.

Dazu liefert man mit "The Mirror Maker" eine Verbeugung vor der spanischen Teenie-Pop-Queen Rosalía und natürlich die großen Weltverbesserungs-Botschaften "Sing mir ein Lied, vor dem die Welt Angst hat. Sing mir kein Liebeslied. Und wenn du wütend auf diese Welt bist und genug hast: Gib nicht auf" heißt es etwa in "Midnight Sunshine"

Porträt einer Frau mit blondem Haar, Text: "U2 TORN (feat. Dolly Parton)" oben im Bild.
Album-Highlight: Das Duett "Torn" mit Dolly Parton. Ihr allerletzter Song. © Universal Music

"Diese Songs haben Gewicht. Wenn man es als Doppelalbum betrachtet, hat es mehr Gewicht als alles, was wir je gemacht haben. Und ja, mehr Licht – viel mehr Licht. Denn nur gegen die Dunkelheit strahlt das Licht heller." erklärt Bono das Jubiläums-Werk zum 50. Bandgeburtstag

Vier Männer sprechen auf einer Bühne, im Hintergrund eine riesige Stadion-Konzertbühne auf Leinwand.
1. Blick auf die neue U2-Tour: „The Greatest Show onEarth” verspricht eine gigantisches Bombast-Spektakel. © TikTok

Platz 1 in den Charts, es wäre die 11. Top Platzierung in Österreich, ist ihnen sicher. Auch ein neuer Konzert-Hype. Ab 23. Februar zündet man in Mexico das Bombast-Spektakel „The Greatest Show on Earth”. Eine Greatest-Hits-Werkschau im überdimensionalen Zirkus-Setting. Alleine in Europa sind dafür bislang 25-Stadien-Shows für über 1,3 Millionen Fans angesetzt. Nur Österreich-Stopp gibt es mal wieder keinen. Das Happel Stadion ist für U2 nicht mehr zeitgemäß.

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