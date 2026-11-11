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Vierte Klage in sieben Monaten: Schwere Vorwürfe gegen Kylie Jenner

Stars Redaktion
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Kylie Jenner in glitzerndem, rückenfreiem Kleid posiert vor silbernen Säulen im Abendlicht.
© Variety via Getty Images
Realitystar Kylie Jenner sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Innerhalb von nur sieben Monaten reichte bereits die vierte ehemalige Angestellte Klage vor dem Superior Court in Los Angeles ein.
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Die Unternehmerin Kylie Jenner (29) steht erneut im Fokus juristischer Auseinandersetzungen. Wie das US-Portal Page Six berichtet, reichte die ehemalige Angestellte Dinora Carolina Cabria Amaya vergangene Woche Klage beim Superior Court in Los Angeles ein. Sie wirft dem Realitystar, dessen Unternehmen sowie weiteren Mitarbeitenden Diskriminierung wegen einer Behinderung, eine unrechtmäßige Kündigung und Verstöße gegen das Arbeitsrecht vor.

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Vorwürfe zu Arbeitsbedingungen

Unter anderem berichtet die Klägerin von einem Vorfall, bei dem sie über eine Stunde lang in einem Schrank eingeschlossen gewesen sein soll. Am 6. Februar folgte schließlich die Entlassung.

Kylie Jenner mit Engelsflügeln und Glitzer-BH läuft auf einem Laufsteg vor blauem Hintergrund.
Kylie Jenner Kylie Jenner © WWD via Getty Images

Anwalt weist zurück

Dinora war seit März 2025 bei einer Sechstagewoche für den Star tätig und erhielt 40 Dollar pro Stunde in bar. Laut Klageschrift seien Überstunden und Fahrzeiten jedoch nicht angemessen vergütet worden. Zudem schildert sie zwei Arbeitsunfälle aus dem Herbst 2025, darunter den Vorfall mit einem Pfefferspraybehälter sowie einen Hundebiss, bei denen sie unzureichende medizinische Unterstützung erhalten habe. Jenners Anwalt Michael Rhodes wies sämtliche Anschuldigungen gegenüber Medien wie TMZ entschieden zurück und kündigte an, seine Mandantin gegen die unbegründeten Klagen energisch zu verteidigen.

Das Star-Foto des Tages

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Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

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© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

Mehrere Verfahren

Der aktuelle Fall ist bereits die vierte Klage einer ehemaligen Angestellten seit April 2026. Zuvor hatten bereits zwei frühere Haushälterinnen sowie eine anonym auftretende Köchin rechtliche Schritte wegen Diskriminierung und unrechtmäßiger Kündigung eingeleitet. Sämtliche Klägerinnen werden von der Rechtsanwältin Della Shaker vertreten. Die Vorwürfe entstammen den jeweiligen Klageschriften und sind bislang nicht vor Gericht bewiesen.

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