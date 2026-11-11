U2 liefern das Vermächtnis von Dolly Parton

U2 starten nach 9 Jahren Studiopause wieder durch. Am Freitag kommt die Comeback-CD "Carnaval De Luz". Schon am Donnerstag gibt’s die große Duett-Sensation "Torn": Der letzte Song von Dolly Parton.

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Es ist die heißersehnteste CD des Jahres. Am Freitag bringen U2 ihr Comeback-Werk "Carnaval De Luz". Das erste neue Album seit 2017 („Songs Of Experience“). Und wäre das nicht schon Sensation genug, so liefern U2 dabei auch gleich ein ganz besonderes Duett: Das Album-Finale "Torn" hat man nämlich mit niemand Geringerem als Dolly Parton aufgenommen. Die allerletzte Aufnahme der im September verstorbenen Country-Musik-Legende. "Nothing hurts a mother more than a family at war," singt sie dabei mit brüchiger Stimme.

Letzter Song von Dolly Parton klingt wie ein Klagelied

Der letzte Song von Dolly Parton. Countrymusik-Queen stimmt mit U2 das Duett "Torn" an. © Universal Music

"Als sie krank wurde, stand sie aus dem Bett auf, um diesen Song zu singen. Und das hört man. Torn klingt am Ende wie ein Klagelied", wie das irische Klagelied bei einer Beerdigung. Und das hat sie im Blut“, erklärt Bono das eindringliche Werk, das man bereits am Donnerstag an die Radiostationen ausliefert.

Die neuen U2-Hits gibt's bereits am Donnerstag in ausgewählten Plattenläden zu hören. © Universal Music

Ebenfalls am Donnerstag gibt es in ausgewählten Plattenländen ab 19 Uhr ein exklusives Pre-Listening der neuen U2-Hits. In Österreich sind da u.a. der Vinyl Corner in Linz, CD Monroe in Eisenstadt und Major Babies in Wien mit dabei. Auch mit einem vorgezogenen Album-Verkauf (ab 22 Uhr) und speziellen Vinyl-Auflagen. Platz 1 in den Charts scheint U2 damit sicher. Das wäre der bereits 11.Top-Hit für Bono und Co. in Österreich.

U2 zünden 2027 die Welttournee "The Greatest Show on Earth". Wieder ohne Österreich-Konzert. © Michael Schwartz

Mit den neuen Hits gehen U2 nach einem Warm-up bei der Thanksgiving Halftime Show in Los Angeles (25. November) 2027 unter dem Motto "The Greatest Show on Earth" auch wieder auf große Welttournee. Der Tourstart erfolgt am 23. Februar in Mexico City. Ab 26. April sind dann gleich 23 Europa-Konzerte angesetzt. Auch ein Doppelpack in Berlin (30. Juni & 1. Juli) Wien Stopp gibt es wieder keinen.