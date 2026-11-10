Dringende OP! Jethro Tull verschieben 2 Österreich-Konzerte

Nächster Konzert-Schock nach der Absage von Placebo. Jetzt fallen auch die Auftritte von Jethro Tull in Bregenz und LInz aus. Ian Anderson muss ins Spital!

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Die für 20. und 22. November geplanten Konzerte von Jethro Tull in Bregenz und Linz müssen auf Mai 2027 verschoben werden. Mastermind Ian Anderson muss wegen einer "dringenden Bauch-Operation" ins Spital. Das Wien-Konzert am 23. 11. Im Konzerthaus soll aber wie geplant stattfinden.

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Am Sonntag standen Jethro Tull noch in Zürich auf der Bühne. Die Operation fällt nun in eine kurze Tourneepause, treibt der 79-jährigen "Locomotive Breath"-Legende aber bereits den Angstschweiß hoch. "Ich bin kein glücklicher Patient und habe Angst vor Krankenhäusern und furchterregenden Männern in weißen Kitteln mit scharfen Folterinstrumenten! Diese beiden österreichischen Konzerte werden im Mai 2027 neu terminiert." An Ersatz-Terminen wird fieberhaft gearbeitet.

Bis zum Wien-Konzert am 23. November will Ian Anderson wieder fit sein. © Europa Press via Getty Images

Das Bühnen-Comeback von Jethro Tull soll dann in Österreich steigen: Am 23. November will Anderson mit der aktuellen Show "The Curiosity Tour" rund um Kulthits wie "Thick as a Brick", Aqualung“ und "Locomotive Breath" im Wiener-Konzerthaus aufspielen.