Greifvogelstation erhält Landesförderung

Fast 40.000 Euro werden in die Rehabilitation und Behandlung kranker Greifvögel investiert.

OÖ. Das Land Oberösterreich setzt ein klares Zeichen für den Schutz unserer heimischen Greifvögel und Eulen, indem es die Greifvogelstation OAW des Naturschutzbundes mit einer großzügigen Förderung von knapp 39.000 Euro unterstützt. Diese Station spielt eine entscheidende Rolle bei der Rettung und Rehabilitation verletzter Vögel, bis sie wieder in die freie Wildbahn entlassen werden können. "Die Greifvogelstation des Naturschutzbundes leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in unserem Land. Die Mitarbeiter setzen sich tagtäglich für das Wohl verletzter Tiere ein. Ihre wertvolle Arbeit ist unverzichtbar für den Schutz unserer Tierwelt und den Erhalt der biologischen Vielfalt in unserem Land", sagt Tierschutz-Landesrat Michael Lindner.