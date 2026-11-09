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Kehlkopfentzündung!

Schock für Fans: Placebo sagen Wien-Show ab

René Wastler
von
Placebo
© PA Images via Getty Images
Wegen einer akuten Kehlkopfentzündung von Frontmann Brian müssen die geplanten Placebo-Konzerte in München (9.11.) und Wien (10.11.) kurzfristig verschoben werden.
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Das Konzert in München am Montag sowie der für Dienstag geplante Auftritt in Wien müssen überraschend verschoben werden. Grund dafür ist eine akute Erkrankung von Frontmann Brian, der nach starker Erkältungssymptomatik von einem Arzt untersucht und mit einer Kehlkopfentzündung diagnostiziert wurde. Auf strengen ärztlichen Rat hin muss er nun pausieren.

Placebo-Auftritte kurzfristig abgesagt

Brian hatte in den vergangenen Tagen mit extremen Grippesymptomen gekämpft und sich trotz allem durchgekämpft, um niemanden zu enttäuschen. Gestern verschlechterte sich sein Zustand jedoch deutlich, weshalb nachts ein Arzt gerufen werden musste. Nach einer Untersuchung am Morgen wurde schließlich die Diagnose gestellt.

Brian Molko von Placebo
Brian Molko von Placebo © PA Images via Getty Images

Placebo-Sänger schwer erkrankt

In einem Statement entschuldigen sich die Bandmitglieder bei allen Ticketkäufern für die späte Absage und betonen, dass sie alles tun werden, um die betroffenen Shows so schnell wie möglich nachzuholen. Sie bedanken sich für das Verständnis der Fans.

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Tickets für Placebo behalten Gültigkeit

Konzertbesucher werden gebeten, ihre Eintrittskarten unbedingt aufzubewahren. Es wird direkt über neue Termine oder alternative Rückerstattungen informiert.

Die Durchführung der Konzerte ist zum aktuellen Zeitpunkt aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt.

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