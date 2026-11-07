Bob Dylan: Handyverbot nach Foto-Eklat in Wien

Am Mittwoch und Donnerstag rockt der Nobelpreisträger die Wiener Stadthalle. Hits darf man dabei nicht erwarten. Erinnerungsfotos auch nicht. Die Handys müssen nämlich nach dem Aufreger von 2019 allesamt weggesperrt werden!

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Am 16. April 2019 kam es im Wiener Konzerthaus zum Eklat. Aufgebracht durch eine Handy-Kamera geriet der fotoscheue Bob Dylan derart in Rage, dass er abbrach, das Publikum beschimpfte („Wir können entweder spielen oder posieren“) und fast über einen Bühnenmonitor stolperte. Seitdem rockte der Nobelpreisträger konsequent an Wien vorbei. Jetzt kommt er wieder. Mit noch strengeren Regeln! Beim Stadthallen-Doppelpack am Mittwoch und Donnerstag werden nämlich alle Handys weggesperrt. In einer speziellen Tasche, die vom Einlasspersonal sicher verschlossen wird und nur im Foyer wieder geöffnet werden kann. Längere Wartezeiten vor und nach den Konzerten scheinen da vorprogrammiert.

Schräg: Alle Handys müssen bei den Dylan-Konzerten in Spezial-Taschen weggesperrt werden! © Los Angeles Times via Getty Imag

Fotoerinnerungen wird es somit ohnedies keine geben. Blickkontakt auch nicht: Dylan spielt das Programm der "Lights of Autumn" Tour nämlich stoisch am Keyboard runter. Unter einer Kapuze (!) versteckt.

Bob Dylan spielt bei seiner "Lights of Autumn" Tour nur mit Kapuze auf. © YouTube

Die Hits sind dabei wie immer Mangelware. Bis auf "It Ain‘t Me, Babe" und "I Shall Be Released", die er wieder bis zur Unkenntlichkeit verzerrte, standen bei den vorangegangenen Europa-Konzerten durchaus nur Skurrilitäten am Programm. Die Hardcore-Fans sind dennoch begeistert: So viele verschiedene Songs lieferte Dylan schon seit Jahren nicht. Nach den Wien-Gastspielen geht’s weiter nach Salzburg, wo am 14. November in der Salzburg Arena das möglicherweise allerletzte Österreich-Konzert seiner Karriere ansteht.