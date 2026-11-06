Gery Seidl rockt Kino, Kabarett-Säle und Konzert-Bühnen

Star-Kabarettist Gery Seidl bringt seinen Weihnachts-Kracher "Aufputzt is‘" zurück ins Kino und auf die Kabarett-Bühne. Dazu gibt’s eine Konzert-Tour mit Christian Kolonovits und Bernhard Egger, sowie ein ganz neues Programm!

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Über 450.000 Besucher, das "Golden Ticket" und der Österreichische Filmpreis für den publikumsstärksten publikumsstärkster Kinofilm 2026. Mit "Aufputzt is‘" schaffte Star-Kabarettist Gery Seidl im Vorjahr das große Kino-Weihnachts-Wunder. Platz 2 der heimischen All-Time-Charts. Geschlagen nur vom Düringer-Klassiker "Hinterholz 8" (617.000 Besucher).

Alle Jahre wieder! Seidl bringt Kultfilm zurück!

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Jetzt nimmt Seidl die Chartspitze in Angriff: Ab 4.Dezember kommt der witzige Christmas-Film, bei dem er Bauleiter Andi spielt und mit äußerst chaotischen Weihnachtstagen konfrontiert ist, wieder in unsere Kinos. Ein weiter Erfolgsrun ist nicht nur Dank Gaststars wie u.a. Roland Düringer oder Thomas Stipsits garantiert, sondern auch wegen eines Bühnen-Comebacks. Ab 25. November bringt Seidl „Aufputzt Is‘“auch als Kabarett zurück. 16 Auftritte quer durch das ganze Land.

Austropop goes Symphonix: Gery Seidl zündet ein ""Auf dem roten Stuhl Spezial" mit Bernhard Egger und Star-Dirigent Christian Kolonovits. © Genie und Wahnsinn

Nicht minder spannend ist Seidls neues Konzert-Projekt. Unter dem Motto "Austropop goes Symphonix" zündet er in der Vorweihnachtszeit ein "Auf dem roten Stuhl Spezial". Unterstützt von Gastgeber Bernhard Egger, Star-Dirigent Christian Kolonovits, der am Klavier aufspielt, und einem Ensemble aus Musikerinnen und Musikern der Wiener Symphoniker präsentiert Gery Seidl dabei Austropop-Gassenhauer wie "Die Blume aus dem Gemeindebau'" oder "Ruaf mi net au" und selten gehörte Schätze wie 'S'Muaterl' von der EAV. "Die Bühnenversion vom roten Stuhl gibt es ja bereits seit 2018, aber diese Show mit Gery und Christian hat Dimensionen erreicht, wovon ich nicht mal zu träumen wagte" jubelt Mastermind Egger.

Gery Seidl rockt den "Roten Stuhl" auch mit den Hits von Ambros, Danzer und der EAV. © Andreas Mueller

Der Tourstart steigt am 1. Dezember in Oberwaltersdorf, dazu nimmt Seidl auch im Wiener Globe (5. Dezember), der Stadthalle Ybbs (21. Dezember) und im Linzer Brucknerhaus (22. Dezember) "Auf dem roten Stuhl" Platz.

Neues Programm. Ab 25. Jänner sorgt Gery Seidl mit "Nix is Nie" für Lacher. © Barbara Nidetzky

2027 legt er dann mit dem neuen Programm "Nix is Nie", das am 25. Jänner im Orpheum seine Premiere feiert, nach und einem weiteren Weihnachts-Run von "Aufputzt is‘"