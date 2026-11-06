"Christmas With You"
Beatrice Turin läutet die Weihnachtszeit ein
Zusammen mit dem Produzenten-Team Lion Bros sowie dem Künstler Mojoe bringt Beatrice Turin einen Weihnachtssong heraus, der auf eingängige Melodien, strahlenden Pop-Sound und das Thema der gemeinsamen Zeit setzt. "Christmas With You" kombiniert Pop-Elemente mit festlicher Stimmung und richtet sich an Fans in der kalten Jahreszeit.
Persönliche Worte zur Single
Über die Hintergründe der Neuerscheinung äußerte sich Beatrice Turin persönlich: "Für mich ist Weihnachten nicht nur Geschenke und Lichter, es ist Liebe, Wärme und Zusammensein. Genau das will ich euch mit diesem Song schenken. Einen Pop-Popsong zum Tanzen, zum Kuscheln, zum Träumen."
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Weihnachts-Konzerte
Dass Bea Weihnachten liebt und lebt, zelebriert sie auch auf der Bühne. Im festlich geschmückten Quartier Wolkersdorf wird man am 28. November das weihnachtliche Ambiente vom ersten Moment an spüren, wenn Turin zu ihrem traditionellen "Christmas Melody"-Konzert lädt. Wie bereits gewohnt, dürfen sich die Gäste dabei auch auf zahlreiche Gastkünstler freuen.
Heuer mit dabei als Stargast ist Austro-Star Lucas Fendrich, Italo-Sängerin Fausta Gallelli, Jungstar Stella Maria und das zwölfjährige Stimmwunder Inessa Soo, welche zurzeit alle Nachwuchswettbewerbe gewinnt. Dazu kommen Star-Artistin Maria Gschwandtner und das internationale Artisten-Duo TN aus Ungarn sowie Alexander Schneller - Zirkusdirektor vom Circus Pikard.
Die Show ist bereits restlos ausverkauft.
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