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Eisstock-Challenge

Promis kämpfen am Heumarkt für den guten Zweck

René Wastler
von
Thomas Meixner und Valerie Huber
© WEV/cloudcompany
Ein prominent besetztes Eisstock-Turnier am Wiener Eislaufverein im Herzen Wiens hat 15.000 Euro für Licht ins Dunkel eingebracht. 20 Teams kämpften am Heumarkt um den Sieg.
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Donnerstag verwandelten 20 Teams mit je vier Teilnehmenden den Heumarkt in die größte Eisstock-Anlage des Landes. Unter Anleitung der Experten des Wiener Eislauf-Vereins zeigten die Teilnehmenden großen Einsatz und sammelten unterm Strich 15.000 Euro, die Licht ins Dunkel zugute kommen.

Prominente Gesichter auf rutschigem Terrain

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie Valerie Huber, Eva Pölzl, Mariella Gittler, Michael Konsel, Jakob Seeböck, Lucas Fendrich und Michael Krammer. Den Sieg sicherte sich schließlich das Team von Kraftkinz im Finale gegen das Quartett von Radio Wien. Der dritte Platz ging an das Team Premier mit Michi Konsel und Jakob Seeböck.

Eva Pölzl, Michael Krammer, Jakob Seeböck und Michael Konsel
Eva Pölzl, Michael Krammer, Jakob Seeböck und Michael Konsel © WEV/cloudcompany

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