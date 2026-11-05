"Großes Service" bei Worseg für Mausi Lugner

Für Christina Lugner stand dieser Tage ein größeres Beauty-Treatment bei ihrem Leib-Arzt auf dem Programm.

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Es wurde eine General-Sanierung, wie Christina Lugner es selbst beschreibt. Und diese macht sie in gewohnter Art und Weise bei ihrem "Baumeister der Schönheit" Artur Worseg. "Bei mir wird nicht mehr renoviert, bei mir wird bereits generalsaniert. Ich bin kein Oldtimer, ich bin ein Luxusmodell mit regelmäßigen Serviceintervallen", scherzt Mausi im oe24-Talk.

Mehrere Eingriffe gleichzeitig

Die Eingriffe selbst waren teils heftig, da vieles auf einmal gemacht wurde. "Brustimplantate tauschen und Oberlider-Straffung hat Artur gemacht. Während Artur operiert hat, hat Marie Luise ein Micro Needling gemacht, bei dem Nadel-Pads ganz tief in die Haut reingeschlagen werden - im Gesicht, am Hals und am Dekoltee", erklärt Mausi die Operationen. Lugner weiß, sie kann nicht verhindern, dass die Jahre vergehen, aber will ihnen nicht auch noch dabei zuschauen, wie sie einem ins Gesicht geschrieben stehen.

Mausi Lugner sah auch vor der OP blendend aus © privat

Jungbrunnen für Mausi

Mit dem Ergebnis zeigt sich Mausi zufrieden. "Der Busen ist upgedatet, die Augen sind wieder auf Empfang und die Haut bekommt ein neues Betriebssystem. Mausi 2.9 schöner, jünger und hoffentlich ohne technische Störungen", berichtet sie am Tag nach der OP. Jetzt müssen die Spuren der Eingriffe verheilen, damit Lugner wieder in altem, neuem Glanz erstrahlt. Fazit: Pickerl bekommen, nächste Überprüfung folgt.