Melissa Naschenweng: Adventkalender 2026 ist da!

Österreichs Schlagerqueen Melissa Naschenweng läutet die festliche Jahreszeit mit einer ganz besonderen Überraschung für ihre Fangemeinde ein. Das verkündete sie nun auf Instagram.

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Die Schlagersängerin aus dem Lesachtal setzt eine beliebte Tradition fort, die bei ihren Fans mittlerweile festen Kultstatus genießt. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert Melissa Naschenweng das begehrte Sammlerstück und fragt ihre Community augenzwinkernd, ob sie denn schon für den heurigen Advent gerüstet sei. Das Design des neuen Adventkalenders ist eine direkte Hommage an ihr größtes musikalisches Markenzeichen: Er kommt in der markanten Kontur einer Steirischen Harmonika daher, komplett in leuchtendem Pink gehalten und kunstvoll mit Glitzer-Elementen sowie der Aufschrift "Frohe Weihnachten Melissa Naschenweng" verziert.

Auf dem Titelbild posiert der Schlagerliebling gewohnt strahlend im funkelnden Bühnenoutfit mit ihrem geliebten Musikinstrument vor weihnachtlichem Tannengrün und festlichen Christbaumkugeln, was dem Produkt einen unverwechselbaren Look verleiht.

Edle Schokolade aus dem Hause Lindt

Hinter den 24 Türchen der pinken Schoko-Ziehharmonika verbirgt sich eine erlesene Füllung aus dem renommierten Traditionshause Lindt. Die Fans dürfen sich Tag für Tag über zartschmelzende Lindt Lindor "Minis" freuen, die für abwechslungsreichen Knabberspaß sorgen. Bunt sortiert warten vier beliebte Geschmacksvariationen auf die Genießer: Vollmilch, feine weiße Schokolade, gehaltvolle Doppelmilch sowie edle feinherbe Schokolade.

Damit macht Naschenweng ihrem bürgerlichen wie künstlerischen Nachnamen einmal mehr alle Ehre und liefert ihren Anhängern eine tägliche Dosis süße Alpen-Energie für die kalten Dezembertage bis zum Heiligen Abend.

Melissa Naschenweng präsentiert ihren neuen Adventkalender © Instagram

Streng limitierte Auflage im Onlineshop

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Melissa-Adventkalender 2026 ausschließlich in einer streng limitierten Auflage im offiziellen Webshop angeboten. Zu haben ist das vorweihnachtliche Kultstück für 24,99 Euro, wobei ab einem Einkaufswert von 60 Euro eine versandkostenfreie Lieferung nach Österreich und Deutschland lockt.

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Da die Auflage erfahrungsgemäß rasch vergriffen ist, empfiehlt sich für eingefleischte Anhänger ein zügiges Bestellen, bevor die Bestände im Lager erschöpft sind. Für die treue Fangemeinde des Kärntner Wirbelwinds beginnt die besinnliche Zeit heuer jedenfalls besonders musikalisch, farbenfroh und zuckersüß.