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Schlager-Knall: Melissa Naschenweng bei Helene-Fischer-Show dabei

Anton Petricevic
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© Getty Images
Schlager-Königin Helene Fischer meldet sich nach einjähriger TV-Pause mit ihrer traditionellen Weihnachtsshow zurück. Nun stehen die prominenten Gäste und internationalen Showacts für die mit Spannung erwartete Neuauflage fest. Mit am Start ist auch Melissa Naschenweng.
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Die Vorfreude der Schlagerfans auf den 25. Dezember kennt keine Grenzen, wenn die Ausnahmekünstlerin wieder zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr im ZDF und auf ORF 2 über die Bildschirme flimmert. Nachdem der Ticket-Vorverkauf bereits Anfang September auf gewaltige Resonanz stieß, lüftet sich kurz vor dem Start der Dreharbeiten endlich das Geheimnis um das hochkarätige Staraufgebot.

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Ungewohnt früher Drehtermin in Düsseldorf

Bereits in dieser Woche fällt in der Messe Düsseldorf die Klappe für das TV-Spektakel des Jahres. Ungewohnt früh im Kalender – konkret am 30. und 31. Oktober 2026 – wird die aufwendige Sendung vor Tausenden Zuschauern aufgezeichnet. Das Produktionsteam setzt alles daran, nach der einjährigen Auszeit ein abwechslungsreiches Programm aus Schlager, Pop, Klassik, Comedy und spektakulärer Akrobatik auf die Bühne zu zaubern.

Die Nachfrage nach den Eintrittskarten war ab dem Verkaufsstart im Spätsommer enorm. Für Helene Fischer markiert das Event die triumphale Rückkehr auf die große Fernsehbühne, um ihren treuen Anhängern wie gewohnt das Fest der Feste zu versüßen.

Das Who-is-Who der Musikwelt: Alle Gäste im Überblick

Auf der Bühne versammelt sich eine illustre Riege aus nationalen Publikumslieblingen, Chartstürmern und Weltstars. Jeder Auftritt soll traditionell in einzigartigen Duetten und Spezial-Arrangements mit der Gastgeberin münden:

  • Melissa Naschenweng
  • Nina Chuba
  • Unheilig
  • Kerstin Ott
  • Giovanni Zarrella
  • Roland Kaiser
  • Carolin Kebekus
  • Wincent Weiss
  • Ronan Keating
  • Die Prinzen
  • Reinhold Beckmann

Im April schwärmte Helene Fischer gegenüber oe24 über Naschenweng. Damals sagte die Schlager-Queen: "Melissa finde ich stark. Sie geht mittlerweile sehr konsequent ihren eigenen Weg und ich finde es toll, wenn eine Frau so kraftvoll ihren Weg nach oben geht."

Weltklasse-Klassik, Magie und atemberaubende Artistik

Neben der Schlager- und Pop-Elite glänzt die Produktion heuer mit hochkarätigen Kultur- und Theaterdarbietungen. Für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen der weltberühmte Klaviervirtuose Lang Lang sowie der US-amerikanische Klassik- und Broadway-Star Josh Groban. Zudem wird Cellist Jodok Cello mit seinen meisterhaften Saitenklängen begeistern.

Für spektakuläre Schauwerte garantiert das hochgelobte Ensemble von "MJ – Das Michael Jackson Musical", das den King of Pop auferstehen lässt. Akrobatik auf Weltniveau verspricht der renommierte Cirque de Soleil mit seiner faszinierenden Produktion "Alize", während der niederländische Star-Magier Hans Klok mit verblüffenden Großillusionen für offene Münder sorgen wird.

Die Fernsehzuschauer dürfen sich somit auf ein fulminantes Entertainment-Paket am Christtag freuen, das nach der einjährigen Pause neue Maßstäbe im Festtagsprogramm setzen dürfte.

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