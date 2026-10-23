Kult-Band Fleetwood Mac bekommt eigene Doku

"Fleetwood Mac: The Chain" soll am 29. Jänner 2027 auf Apple TV veröffentlicht werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die legendäre Rockband Fleetwood Mac bekommt eine Dokumentation. "Fleetwood Mac: The Chain" von Frank Marshall soll am 29. Jänner 2027 auf Apple TV veröffentlicht werden, teilte der Streamingdienst mit. Die Dokumentation soll auf mehr als 50 Jahre Bandgeschichte blicken und auch bisher unveröffentlichtes Material beinhalten.

Fleetwood Mac feierten vor allem in den 70er und 80er Jahren große Erfolge und produzierten Ohrwürmer wie "Dreams", "Everywhere" oder "Little Lies".

Fleetwood Mac

1968 erstmals in britischen Charts

Ursprünglich war Fleetwood Mac eine britische Bluesrockband und 1968 erstmals in den britischen Charts vertreten. Mitte der 70er Jahre siedelten die Musiker gemeinsam nach Kalifornien über, wo das US-Duo Stevie Nicks und Lindsey Buckingham die Besetzung komplettierte, mit der Fleetwood Mac ihre größten musikalischen Erfolge feierten.

Namensgeber der Doku ist der Hit "The Chain" vom Album "Rumours". Die Premiere des Films falle mit dem 50. Jubiläum der Veröffentlichung des Grammy-prämierten Albums zusammen, hieß es in der Mitteilung.