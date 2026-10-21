„Vienna Game": Alle Infos zur Austro-"Bridgerton"-Serie

Disney+ hat den offiziellen Trailer zur sechsteiligen deutschen Hulu-Original-Serie "Vienna Game" veröffentlicht. Die opulente Period-Dramedy entführt das Publikum ins Wien des Jahres 1814, wo der historische Wiener Kongress zum Schauplatz für gefährliche Machtspiele, politische Intrigen und verbotene Affären wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach der Verbannung Napoleon Bonapartes nach Elba wandelt sich Wien zum glanzvollen Nabel der Welt. Während die europäischen Großmächte um eine neue Weltordnung verhandeln, ziehen im Hintergrund einflussreiche Frauen die Fäden der Diplomatie. All diese historischen Fakten sind nun bald sehr unterhaltsam in der neuen Serie "Vienna Game" zu sehen.

Bridgerton auf österreichisch

Produziert von der Wiener Satel Film, wirft die Serie einen bissigen und modernen Blick hinter die Kulissen der europäischen Elite. "Vienna Game" erinnert stark an den Netflix-Hit Bridgerton.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Tanz aus Verführung, Macht, Spionage

Im Mittelpunkt der Handlung steht Wilhelmine von Sagan, eine brillante Adlige, die den österreichischen Staatskanzler Fürst Metternich subtil lenken möchte. Doch ihre politischen Pläne geraten ins Wanken, als sie eine gefährliche Affäre mit dem charismatischen Bonapartisten und Spion Baron Amor Łaski eingeht.

Top-Besetzung: Das hochkarätige Ensemble vereint Stars wie Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov, Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Axel Milberg und Heike Makatsch.

Macher hinter den Kulissen: Die Drehbücher stammen von Creator Stefan Brunner („Freud“), während Hannu Salonen („Turmschatten“) Regie führt. Für die bildgewaltige Optik sorgt Kameramann Felix Cramer.

Couture-Highlights: Für die pompöse Einkleidung der Elite zeichnen die Modeschöpferin Susanne Bisovsky sowie Kostümbildnerin Elisabeth Binder-Neururer verantwortlich.

"Vienna Game" - Erste Bilder des Serien-Hits 1 / 6 "Vienna Game" - Marlene Tanczik (Wilhelmine von Sagan), Alexander Scheer (Fürst Metternich) © Katalin Vermes © 2024 Vienna Game © Disney "Vienna Game" - Vladimir Burlakov (Zar Alexander I), Marlene Tanczik (Wilhelmine von Sagan) © Felix Cramer © 2024

Die sechsteilige Miniserie steht ab dem 18. November exklusiv auf Disney+ zum Abruf bereit.