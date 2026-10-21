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„Vienna Game

„Vienna Game": Alle Infos zur Austro-"Bridgerton"-Serie

Judith Leopold
von
Ein Paar in historischen Kostümen tanzt eng umschlungen auf einem festlichen Ball.
© Disney
Disney+ hat den offiziellen Trailer zur sechsteiligen deutschen Hulu-Original-Serie "Vienna Game" veröffentlicht. Die opulente Period-Dramedy entführt das Publikum ins Wien des Jahres 1814, wo der historische Wiener Kongress zum Schauplatz für gefährliche Machtspiele, politische Intrigen und verbotene Affären wird.
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Nach der Verbannung Napoleon Bonapartes nach Elba wandelt sich Wien zum glanzvollen Nabel der Welt. Während die europäischen Großmächte um eine neue Weltordnung verhandeln, ziehen im Hintergrund einflussreiche Frauen die Fäden der Diplomatie. All diese historischen Fakten sind nun bald sehr unterhaltsam in der neuen Serie "Vienna Game" zu sehen.

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Bridgerton auf österreichisch

Produziert von der Wiener Satel Film, wirft die Serie einen bissigen und modernen Blick hinter die Kulissen der europäischen Elite. "Vienna Game" erinnert stark an den Netflix-Hit Bridgerton.

Ein Tanz aus Verführung, Macht, Spionage

Im Mittelpunkt der Handlung steht Wilhelmine von Sagan, eine brillante Adlige, die den österreichischen Staatskanzler Fürst Metternich subtil lenken möchte. Doch ihre politischen Pläne geraten ins Wanken, als sie eine gefährliche Affäre mit dem charismatischen Bonapartisten und Spion Baron Amor Łaski eingeht.

  • Top-Besetzung: Das hochkarätige Ensemble vereint Stars wie Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov, Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Axel Milberg und Heike Makatsch.
  • Macher hinter den Kulissen: Die Drehbücher stammen von Creator Stefan Brunner („Freud“), während Hannu Salonen („Turmschatten“) Regie führt. Für die bildgewaltige Optik sorgt Kameramann Felix Cramer.
  • Couture-Highlights: Für die pompöse Einkleidung der Elite zeichnen die Modeschöpferin Susanne Bisovsky sowie Kostümbildnerin Elisabeth Binder-Neururer verantwortlich.

"Vienna Game" - Erste Bilder des Serien-Hits

1 / 6

Eine Frau im Ballkleid mit Fächer und ein Mann im Frack stehen in einem prunkvollen Saal.

"Vienna Game" - Marlene Tanczik (Wilhelmine von Sagan), Alexander Scheer (Fürst Metternich)

© Katalin Vermes © 2024

Ein Mann im barocken Kostüm steht freudig lachend draußen zwischen schwebenden Seifenblasen.

Vienna Game

© Disney

Paar in historischen Kostümen tanzt auf einem Maskenball mit weiteren Gästen im Hintergrund.

"Vienna Game" - Vladimir Burlakov (Zar Alexander I), Marlene Tanczik (Wilhelmine von Sagan)

© Felix Cramer © 2024

Die sechsteilige Miniserie steht ab dem 18. November exklusiv auf Disney+ zum Abruf bereit.

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