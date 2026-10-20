"Simpsons"-Knall: Kult-Inder Apu spricht wieder!

Nach neun Jahren Pause feiert die Kultfigur Apu ein überraschendes Comeback bei "Die Simpsons". Er bekommt eine neue Stimme und soll künftig wieder öfter auftauchen.

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In der am Sonntag in den USA ausgestrahlten Folge "The Revengening" sprach die Kultfigur des Inders Apu erstmals seit 2017 wieder. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt der Schauspieler und Synchronsprecher Sunil Malhotra, 50, die Rolle von Hank Azaria, 62. Apu ist seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil von Springfield, stand jedoch wegen eines überzeichneten Akzents und Stereotypen jahrelang in der Kritik.

Kritische Vergangenheit und Neuanfang

Die Debatte erhielt 2017 durch die Dokumentation "The Problem With Apu" von Hari Kondabolu große Aufmerksamkeit. Hank Azaria kündigte 2020 an, die Rolle nicht mehr zu sprechen, und entschuldigte sich 2021 für seinen Anteil an der Darstellung. Mit Sunil Malhotra übernimmt nun ein Schauspieler mit indischen Wurzeln die Rolle, der sich vorab intensiv mit den Produzenten austauschte, um eine respektvolle Weiterentwicklung sicherzustellen.

Sunil Malhotra © Variety via Getty Images

Auch Manjula bekommt Stimme

Nicht nur Apu meldet sich im Original zurück, auch seine Ehefrau Manjula bekommt eine neue Sprecherin. Die Schauspielerin Janina Gavankar, 45, bekannt aus "The Morning Show", übernimmt diesen Part in der Serie. Die Neubesetzung ist Teil einer größeren Änderung, bei der Charaktere verschiedener ethnischer Herkünfte nicht mehr von weißen Sprechern dargestellt werden.

Zukunft in der Serie

Laut "Variety" sollen Apu und seine Familie künftig wieder häufiger in der Serie zu sehen sein. Produzent Matt Selman erklärte dazu, dass das Team die Figur liebe und sie auf eine Weise zurückbringen wolle, die ihr eine positive Weiterentwicklung ermöglicht. Hierzulande wird die Folge mit Apus-Comeback voraussichtlicht im Herbst 2027 zu sehen sein.