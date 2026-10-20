Zahnarzt aus Velden schlägt Helene in den Charts

Mit ihrem neuen Hit überholte die Kärntner Band sogar Helene Fischer und stürmt Platz 1 der iTunes-Charts

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Eva Mion, Andreas Inthal, Marco Kletz, Matthias Inthal und Stephan Rogl arbeiten im Alltag als Mediziner, Beamte, Piloten sowie Zahntechniker. In ihrer Freuzeit aber stehen die fünf Freunde unter dem Namen "Kornehlius" auf der Bühne und geben Vollgas. Mit ihrer neuen Single "Am Wörthersee" schafften sie sogar das Unmögliche.

"Die Helene panieren wir schon mal", grinst der Veldener Zahnarzt Andreas Inthal im oe24-Talk. Grund zum Grinsen hat er jedenfalls genug, denn ihr Song stürmt direkt auf Platz 1 der iTunes-Charts und verwies Schlager Queen-Helene Fischer mit deren Single "Warum" auf Platz 2 (inzwischen Platz 3).

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Lebensfreude pur

Mit dem zweiten großen Hit "Am Wörthersee" widmen sich die Musiker Themen wie Sommer, Wasser und Lebensfreude. Der Song verbindet Kärntner Sonnenschein mit harten Tönen und führt das gewohnte Konzept aus Kitsch, Rock und Abriss konsequent fort - und singen sogar über Andreas Gabalier.