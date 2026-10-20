Justin-Bieber-Ex mit 34 Jahren gestorben

Das Model Sahara Ray ist mit nur 34 Jahren gestorben. Die Australierin, die einst durch ihre Verbindung zu Popstar Justin Bieber bekannt wurde, hinterlässt ihre erst wenige Monate alte Tochter Snow.

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Sahara Ray starb am Sonntag, dem 18. Oktober, in einem Krankenhaus im Großraum Los Angeles. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf eine Quelle aus ihrem Umfeld berichtet, soll sie bereits am Freitagabend eine Überdosis des hochgefährlichen Opioids Fentanyl erlitten haben. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache liegt bislang nicht vor. Auch ist nicht bekannt, ob die Überdosis versehentlich oder absichtlich geschah.

Nach dem Vorfall soll Ray an lebenserhaltende Geräte angeschlossen worden sein. Am Sonntagnachmittag habe sich ihre Familie schließlich dazu entschieden, die Maßnahmen zu beenden. Ihre Angehörigen seien bei ihr gewesen, als sie starb.

Die Familie bestätigte ihren Tod gegenüber TMZ. "Sie ist vergangene Nacht im Krankenhaus im Kreis ihrer Familie gestorben. Sie wurde so sehr geliebt", hieß es in der Mitteilung.

Sahara Ray und Justin Bieber während eines Hawaii-Urlaubs im Pool. © Instagram

Ray sprach offen über Suchtprobleme

Bereits 2021 hatte das Model öffentlich über Probleme mit Alkohol und Drogen gesprochen. Damals begab sie sich für 30 Tage in eine Einrichtung in Malibu, um sich behandeln zu lassen.

2024 erlitt Ray nach eigenen Angaben einen schweren Schicksalsschlag: Nach einem Autounfall erkrankte sie am Guillain-Barré-Syndrom, einer seltenen Erkrankung des Nervensystems. Die Krankheit schränkte ihre Bewegungsfähigkeit zeitweise so stark ein, dass sie auf einen Rollstuhl und eine Gehhilfe angewiesen war.

Erst im Jänner hatte Sahara Ray ihre Tochter Snow zur Welt gebracht. © Instagram

Ihre Mutter Gretchen Bach beschrieb ihre Tochter gegenüber der "Daily Mail" als leidenschaftliche und freundliche junge Frau. Ray habe ihre Familie, Mode, das Surfen und vor allem ihre Tochter geliebt.

Erst im Jänner wurde sie Mutter

Besonders tragisch: Erst im Jänner hatte Sahara Ray ihre Tochter Snow zur Welt gebracht. Wer der Vater des Kindes ist, machte sie nie öffentlich. Ihr letzter Instagram-Beitrag aus dem Juli zeigte mehrere Bilder ihres Babys. Dazu schrieb sie: "Mein ganzes Herz. Baby Snow."

Nun muss ihre Familie ohne die 34-Jährige weiterleben. Ihre Tochter ist erst wenige Monate alt.

Durch Justin Bieber weltweit bekannt

© Instagram

International bekannt wurde Ray 2016, als sie während eines Hawaii-Urlaubs gemeinsam mit Justin Bieber fotografiert wurde. Eine Beziehung bestätigten die beiden nie offiziell. Dennoch wurde sie in Medien als Urlaubsflirt des Popstars bekannt.

Später arbeitete Ray als Model und Designerin und gründete eine eigene Bademodenmarke. Ihr Tod hinterlässt vor allem für ihre Familie eine große Lücke – und ihre kleine Tochter Snow wächst nun ohne ihre Mutter auf.