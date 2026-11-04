Leading Spa Award 2026: Das sind Österreichs beste Wellnesshotels

Österreich ist Europas Wellness-Hotspot. Beim renommierten Leading Spa Award 2026 wurden insgesamt 64 Betriebe aus sechs europäischen Ländern ausgezeichnet. Besonders groß ist der Jubel hierzulande: Gleich 23 österreichische Spitzenhotels durften sich über die begehrte Auszeichnung freuen.

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Der in Villach verliehene Leading Spa Award zählt zu den wichtigsten Indikatoren für Gästezufriedenheit im gehobenen Wellnessurlaub. Das Besondere: Die renommierte Auszeichnung ist ein reiner Publikumspreis und basiert ausschließlich auf den authentischen Bewertungen und Stimmen der Reisenden.

Das große Spa-Ranking der Urlauber

Bewertet werden dabei höchste Erholungsqualität, außergewöhnliche Spa-Konzepte, kulinarische Highlights und gelebte Gastfreundschaft. Insgesamt schafften 64 Luxusresorts und Boutique-Hotels aus sechs Ländern den Sprung unter die Besten Europas.

Deutschland: 27 ausgezeichnete Wellnesshotels

27 ausgezeichnete Wellnesshotels Österreich: 23 ausgezeichnete Wellnesshotels

23 ausgezeichnete Wellnesshotels Italien: 10 ausgezeichnete Wellnesshotels

10 ausgezeichnete Wellnesshotels Schweiz: 2 ausgezeichnete Wellnesshotels

2 ausgezeichnete Wellnesshotels Norwegen: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel

1 ausgezeichnetes Wellnesshotel Bulgarien: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel

Massage © Getty Images

Mega-Erfolg für Österreichs Spa-Hotels

Österreich liefert sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Deutschland und sichert sich mit 23 Spitzenplätzen ein sensationelles Gesamtergebnis. Als absoluter Hotspot erweist sich Tirol mit gleich zehn prämierten Adressen. Doch auch Salzburg glänzt mit vier Resorts, gefolgt von Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark mit jeweils zwei Preisträgern. Kärnten und das Burgenland runden die Siegerliste mit je einem Top-Hotel ab.

Alle heimischen Sieger

Wer den nächsten Wohlfühlurlaub plant, findet hier die komplette Liste der 23 österreichischen Traumziele:

Wellness © Getty Images