Hoteltipps
oe24

Top-Spas

Leading Spa Award 2026: Das sind Österreichs beste Wellnesshotels

L
von
Junge Frau entspannt im Spa auf einer Liege, trinkt Tee und genießt die ruhige Atmosphäre am Fenster.
© Getty Images
Österreich ist Europas Wellness-Hotspot. Beim renommierten Leading Spa Award 2026 wurden insgesamt 64 Betriebe aus sechs europäischen Ländern ausgezeichnet. Besonders groß ist der Jubel hierzulande: Gleich 23 österreichische Spitzenhotels durften sich über die begehrte Auszeichnung freuen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der in Villach verliehene Leading Spa Award zählt zu den wichtigsten Indikatoren für Gästezufriedenheit im gehobenen Wellnessurlaub. Das Besondere: Die renommierte Auszeichnung ist ein reiner Publikumspreis und basiert ausschließlich auf den authentischen Bewertungen und Stimmen der Reisenden.

Das große Spa-Ranking der Urlauber

Bewertet werden dabei höchste Erholungsqualität, außergewöhnliche Spa-Konzepte, kulinarische Highlights und gelebte Gastfreundschaft. Insgesamt schafften 64 Luxusresorts und Boutique-Hotels aus sechs Ländern den Sprung unter die Besten Europas.

  • Deutschland: 27 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Österreich: 23 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Italien: 10 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Schweiz: 2 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Norwegen: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel
  • Bulgarien: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel
Eine Masseurin gießt Öl auf ihre Hände, um den Rücken einer Frau zu massieren.
Massage © Getty Images

Mega-Erfolg für Österreichs Spa-Hotels

Österreich liefert sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Deutschland und sichert sich mit 23 Spitzenplätzen ein sensationelles Gesamtergebnis. Als absoluter Hotspot erweist sich Tirol mit gleich zehn prämierten Adressen. Doch auch Salzburg glänzt mit vier Resorts, gefolgt von Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark mit jeweils zwei Preisträgern. Kärnten und das Burgenland runden die Siegerliste mit je einem Top-Hotel ab.

Alle heimischen Sieger

Wer den nächsten Wohlfühlurlaub plant, findet hier die komplette Liste der 23 österreichischen Traumziele:

Junges Paar entspannt gemeinsam auf beheizten Liegen im Spa.
Wellness © Getty Images
  • Der Böglerhof – pure nature spa resort (Alpbach im Alpbachtal, Tirol)
  • Hotel Guglwald (Guglwald, Oberösterreich)
  • Bio-Wellnesshotel Holzleiten (Obsteig, Tirol)
  • Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort (Großarl, Salzburg)
  • Stock Resort (Finkenberg im Zillertal, Tirol)
  • Habicher Hof (Oetz, Tirol)
  • Panoramahotel Alpenstern (Damüls, Vorarlberg)
  • Panorama Royal (Bad Häring, Tirol)
  • Neuhaus Zillertal Resort (Mayrhofen, Tirol)
  • Sonne Mellau – Feel good Hotel (Mellau im Bregenzerwald, Vorarlberg)
  • Hotel Gassner (Neukirchen am Großvenediger, Salzburg)
  • Natur & Spa Hotel Lärchenhof (Seefeld, Tirol)
  • Almwellness Hotel Pierer (Fladnitz an der Teichalm, Steiermark)
  • Natur- und Wellnesshotel Höflehner (Haus im Ennstal, Steiermark)
  • Avita Resort (Bad Tatzmannsdorf, Burgenland)
  • Hotel Riml (Hochgurgl, Tirol)
  • Good Life Resort Riederalm (Leogang, Salzburg)
  • Mountain Resort Feuerberg (Gerlitzen Alpe, Kärnten)
  • Wellnesshotel Wöscherhof (Uderns im Zillertal, Tirol)
  • Hotel Truyenhof (Ried im Oberinntal, Tirol)
  • Das Kaltenbach (Kaltenbach im Zillertal, Tirol)
  • Almgut Mountain Wellness Hotel (St. Margarethen im Lungau, Salzburg)
  • Hotel Aviva (St. Stefan-Afiesl, Oberösterreich)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

68 km nichts: NÖ will zweite Brücke zur Slowakei

Hotel Kvarner Palace: Historische Grandezza trifft neuen Spa-Komfort

Wettersturz: Jetzt kommen 30 Zentimeter Schnee

Weltpremiere des neuen BMW X6

Maria Alm: Wenn der Winter vom Herbst übernimmt

Wer sind die Schönsten im Land?

Der Jagdhof in Bayern erweitert seine Spa-Welt

Leading Spa Award 2026: Das sind Österreichs beste Wellnesshotels

Seeglück im Rosewood Schloss Fuschl

Unschlagbar: Bayern fixiert Meistertitel