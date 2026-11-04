Top-Spas
Leading Spa Award 2026: Das sind Österreichs beste Wellnesshotels
Der in Villach verliehene Leading Spa Award zählt zu den wichtigsten Indikatoren für Gästezufriedenheit im gehobenen Wellnessurlaub. Das Besondere: Die renommierte Auszeichnung ist ein reiner Publikumspreis und basiert ausschließlich auf den authentischen Bewertungen und Stimmen der Reisenden.
Das große Spa-Ranking der Urlauber
Bewertet werden dabei höchste Erholungsqualität, außergewöhnliche Spa-Konzepte, kulinarische Highlights und gelebte Gastfreundschaft. Insgesamt schafften 64 Luxusresorts und Boutique-Hotels aus sechs Ländern den Sprung unter die Besten Europas.
- Deutschland: 27 ausgezeichnete Wellnesshotels
- Österreich: 23 ausgezeichnete Wellnesshotels
- Italien: 10 ausgezeichnete Wellnesshotels
- Schweiz: 2 ausgezeichnete Wellnesshotels
- Norwegen: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel
- Bulgarien: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel
Mega-Erfolg für Österreichs Spa-Hotels
Österreich liefert sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Deutschland und sichert sich mit 23 Spitzenplätzen ein sensationelles Gesamtergebnis. Als absoluter Hotspot erweist sich Tirol mit gleich zehn prämierten Adressen. Doch auch Salzburg glänzt mit vier Resorts, gefolgt von Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark mit jeweils zwei Preisträgern. Kärnten und das Burgenland runden die Siegerliste mit je einem Top-Hotel ab.
Alle heimischen Sieger
Wer den nächsten Wohlfühlurlaub plant, findet hier die komplette Liste der 23 österreichischen Traumziele:
- Der Böglerhof – pure nature spa resort (Alpbach im Alpbachtal, Tirol)
- Hotel Guglwald (Guglwald, Oberösterreich)
- Bio-Wellnesshotel Holzleiten (Obsteig, Tirol)
- Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort (Großarl, Salzburg)
- Stock Resort (Finkenberg im Zillertal, Tirol)
- Habicher Hof (Oetz, Tirol)
- Panoramahotel Alpenstern (Damüls, Vorarlberg)
- Panorama Royal (Bad Häring, Tirol)
- Neuhaus Zillertal Resort (Mayrhofen, Tirol)
- Sonne Mellau – Feel good Hotel (Mellau im Bregenzerwald, Vorarlberg)
- Hotel Gassner (Neukirchen am Großvenediger, Salzburg)
- Natur & Spa Hotel Lärchenhof (Seefeld, Tirol)
- Almwellness Hotel Pierer (Fladnitz an der Teichalm, Steiermark)
- Natur- und Wellnesshotel Höflehner (Haus im Ennstal, Steiermark)
- Avita Resort (Bad Tatzmannsdorf, Burgenland)
- Hotel Riml (Hochgurgl, Tirol)
- Good Life Resort Riederalm (Leogang, Salzburg)
- Mountain Resort Feuerberg (Gerlitzen Alpe, Kärnten)
- Wellnesshotel Wöscherhof (Uderns im Zillertal, Tirol)
- Hotel Truyenhof (Ried im Oberinntal, Tirol)
- Das Kaltenbach (Kaltenbach im Zillertal, Tirol)
- Almgut Mountain Wellness Hotel (St. Margarethen im Lungau, Salzburg)
- Hotel Aviva (St. Stefan-Afiesl, Oberösterreich)
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