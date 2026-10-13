Seeglück im Rosewood Schloss Fuschl

Schlossromantik trifft Seeblick: Das Rosewood Schloss Fuschl vereint feine Kulinarik, exklusives Wellness und elegante Suiten vor traumhafter Bergkulisse.

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Ein Schloss wie aus dem Bilderbuch, davor das türkisblaue Wasser des Fuschlsees und ringsum die Bergwelt des Salzkammerguts: Das Rosewood Schloss Fuschl (www.rosewoodhotels.com/en/schloss-fuschl-salzburg) in Hof bei Salzburg macht schon die Ankunft zum Erlebnis. Historische Schlossarchitektur trifft hier auf zeitgemäßen Luxus – und der See spielt dabei immer wieder die Hauptrolle. Viele Zimmer und Suiten öffnen den Blick aufs Wasser, Terrassen und Balkone holen die Landschaft noch näher heran. Ob beim Frühstück, beim Entspannen oder beim Sundowner: Das Panorama des Fuschlsees begleitet die Gäste durch den Tag und macht die besondere Lage zum Erlebnis.

Aufwachen mit Seeblick: Im Premier Lakeside Room treffen elegantes Design, feiner Komfort und die traumhafte Kulisse des Fuschlsees aufeinander. © Rosewood Schloss Fuschl

Genuss mit Schloss-Flair

Auch kulinarisch wird groß aufgetischt. Im Schloss-Restaurant stehen die Aromen des Salzkammerguts im Mittelpunkt. Regionale Zutaten treffen auf österreichische Küchentradition, begleitet von ausgewählten Weinen. Auf den Tisch kommen etwa Saibling oder Forelle aus der eigenen Schlossfischerei sowie das Schloss Fuschl Trüffel-Cordon-bleu mit Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren. Noch eine Spur südlicher wird es auf der Seeterrasse: Direkt am Wasser treffen italienisch inspirierte Gerichte auf das Panorama des Fuschlsees. Zur Auswahl stehen beispielsweise gegrillte Wildkräuter-Gnocchi mit Tomaten und Stracciatella di Burrata sowie Wolfsbarsch mit Kohlrabi-Kartoffel-Ragout und Vulcano-Schinken. Wer es österreichisch-gemütlich mag, kehrt in der Vinothek ein. Hier schmecken etwa ein Jausenbrettl mit regionalen Wurst- und Käsespezialitäten oder ein Schloss-Fuschl-Salat mit geräucherter Forelle aus der Schlossfischerei. Und am Nachmittag? Dann wird der Sisi- Teesalon zur süßen Versuchung. Zum Mozart-Afternoon Tea locken unter anderem Fois Gras-Macronen, "Aberseer" Schafskäse-Profiterol, Mozart-Tartlettes, Pistazien-Financiers und ein Guglhupf mit Rumtopf-Confiture und Clotted Cream – dazu gibt es eine Auswahl erlesener Tees.

Abtauchen mit Seeblick

Auszeit: Im Asaya Spa verschmelzen alpine Ruhe und exklusives Ambiente. © Rosewood Schloss Fuschl

Nach dem Genuss wartet im Asaya Spa die nächste Verführung. Das Wellnesskonzept verbindet die alpine Umgebung mit modernen Anwendungen und individuellen Angeboten. Innenpool und Infinity-Außenpool laden zum Abtauchen ein, dazu kommen Saunen, Dampfbad, Behandlungsräume und Fitnessbereich. Yoga und Klangbäder ergänzen das Programm. Wer tiefer einsteigen möchte, kann maßgeschneiderte Wellness-Reisen wählen. Und weil Entspannung hier nicht an der Spa-Tür endet, spielt auch die Natur mit: Der Fuschlsee und die umliegende Bergwelt bilden die Kulisse für Bewegung und Erholung – vom Wassersport bis zu Touren mit dem E-Bike.

Genuss auf höchstem Niveau: Feinste Cuts für Steak-Liebhaber. © Rosewood Schloss Fuschl

Für einen erholsamen Schlaf

Die Suiten verbinden zeitlose Eleganz, edle Materialien und ausgewählte Kunst heimischer Künstler passend zum modernen Komfort und dem historischen Charme des Schlosses. ReiseLust-Tipp: Einchecken und erst einmal den Blick schweifen lassen: Die Premier Lakeview Suite zählt zu den besonderen Rückzugsorten im Rosewood Schloss Fuschl. Auf 52 Quadratmetern bietet sie viel Tageslicht, eine separate Lounge und einen freien Panoramablick über den Fuschlsee. Für luxuriöse Akzente sorgen ein Marmorbad mit Dusche und Fußbodenheizung, eine große Kissenauswahl sowie ausgewählte Werke heimischer Künstler. Kingsize-Bett, Marshall-Bluetooth-Lautsprecher und 55-Zoll-Smart-TV ergänzen den modernen Komfort. Eine Suite, bei der vor allem einer die Hauptrolle spielt: der See.