nōa Schladming: Erst die Küche, dann die Suiten

Mitten in Schladming ist ein neues Refugium – das nōa Schladming – für Designliebhaber, Genießer und Erholungssuchende entstanden. Es verbindet stilvolle Suiten, außergewöhnliche Kulinarik, modernes Wellbeing zu einem Urlaubserlebnis auf 5-Sterne-Niveau.

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Wer Schladming bisher vor allem mit Skisport, Wanderwegen und alpinen Abenteuern verbunden hat, entdeckt nun eine neue Seite der beliebten Ennstaler Destination. Mit dem nōa Schladming (https://noa-schladming.com/de/) hat im Herzen der Stadt ein Lifestylehotel eröffnet, das urbane Eleganz, regionale Authentizität und entspannten Luxus auf bemerkenswerte Weise zusammenführt.

Eine Design-Oase zum Ankommen: Der Empfang vereint Eleganz und Exklusivität. © Helge Kirchberger

Kein Hotel von der Stange

Manchmal beginnt eine Hotelgeschichte nicht mit einem Architektenentwurf, sondern mit einem Restaurant. Im Fall des nōa Schladming war es die weit über die Region hinaus bekannte "Tischlerei", die den Grundstein für ein außergewöhnliches Projekt legte. Rund um das beliebte Genusslokal entstand über fünf Jahre hinweg ein Hotel, das bewusst neue Wege geht und sich nicht an klassischen Tourismuskonzepten orientiert. Hinter dem Projekt stehen Margreth Danklmaier und ihre Tochter Stephanie Walcher. Beide sind gelernte Touristikerinnen und verwirklichten mit dem nōa ihr erstes eigenes Hotel. Statt sich an bestehenden Konzepten zu orientieren, stellten sie sich eine einfache Frage: Wie muss ein Ort gestaltet sein, an dem man selbst gerne bleiben würde? Die Antwort präsentiert sich heute als stilvolles Boutiquehotel und als Rückzugsort für Menschen, die Wert auf Atmosphäre, Qualität und Individualität legen, mit nur 26 exklusiven Suiten.

Die Suiten verbinden Luxus mit alpiner Gemütlichkeit. © Helge Kirchberger

Stilvolles Wohnen wird zum Erlebnis

Schon beim Betreten der Suiten fällt auf, dass hier jedes Detail durchdacht wurde. Warme Materialien, sanfte Farbtöne, hochwertige Stoffe und klares Design schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig modern und gemütlich wirkt. Die großzügigen Junior-Suiten und Zweiraum-Suiten verfügen über luxuriöse King-Size-Betten, elegante Bäder und teilweise freistehende Badewannen. Große Fensterfronten holen die Bergwelt ins Zimmer, während Balkone mit Sonnenliegen den Blick auf die Dächer Schladmings und die umliegenden Gipfel öffnen. Die größten Suiten bieten bis zu 47 Quadratmeter Wohnfläche und genügend Raum für entspannte Urlaubstage. Besonders außergewöhnlich präsentiert sich die sogenannte "1000-Sterne-Starlight-Suite". Sie befindet sich auf dem Dach des Hauses und verspricht romantische Nächte unter freiem Himmel. Mit Rundbett, exklusiver Dachterrasse und privatem Zugang zum Rooftop-Bereich wird sie zum wohl spektakulärsten Rückzugsort des Hotels.

Die "Tischlerei" & Küchenchef Daniel Handler sind das Herz des noa. © Andreas Pollok

Kulinarisches Herzstück: 'Die Tischlerei'

Genuss mit Tradition. Während viele Hotels ein Restaurant besitzen, war es im nōa genau umgekehrt: Hier entstand das Hotel rund um ein bereits etabliertes gastronomisches Aushängeschild. Seit mehr als 14 Jahren zählt die "Tischlerei" zu den renommiertesten Genussadressen der Region. Kreative Küche, ausgewählte Spitzenprodukte und herzliche Gastfreundschaft haben das Restaurant weit über Schladming hinaus bekannt gemacht. Für Hotelgäste beginnt der Genuss bereits beim Frühstück über den Dächern der Stadt. Am Abend entfaltet die Küche ihre ganze Stärke. Verantwortlich dafür ist Küchenchef Daniel Handler, der seine Erfahrung aus internationalen Spitzenhotels und von Luxuskreuzfahrtschiffen mitbringt. Seit zehn Jahren prägt er die kulinarische Handschrift des Hauses. Seine modernen Gerichte verbinden regionale Zutaten, die der familieneigene Spezialitätenhandel liefert.

Die Sauna steht für Abschalten und Durchatmen. © Helge Kirchberger

Wellness über den Dächern der Stadt

Ein weiteres Highlight wartet im obersten Stockwerk des Hauses. Dort eröffnet sich eine Wellnesswelt mit beeindruckenden Ausblicken auf Planai, Hochwurzen und das Dachsteinmassiv. Der beheizte Rooftop-Pool scheint mit Himmel und Bergwelt zu verschmelzen. Dazu kommen eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna, stilvolle Ruheräume sowie ein weltweit einzigartiges Schaumdampfbad. Doch das nōa geht noch einen Schritt weiter. Unter dem Leitgedanken "Better Natural Aging" kombiniert das Haus klassische Erholung mit modernen Wellbeing-Angeboten. Eine Kryo-Kältekammer bei minus 100 Grad unterstützt Regeneration und Vitalität. Ergänzt wird das Angebot durch JetPeel-Behandlungen, innovative Anwendungen für Hautpflege, Longevity-Treatments sowie einen modernen Fitnessbereich. Die Lage könnte kaum besser sein. Das nōa befindet sich mitten im Zentrum und damit nur wenige Schritte von den wichtigsten Attraktionen der Stadt entfernt. Die Talstation der Planai, zahlreiche Boutiquen, Cafés und Wanderwege liegen praktisch vor der Haustür. Das nōa versteht sich dabei als Ausgangspunkt für Entdeckungen in der gesamten Erlebnisregion Schladming-Dachstein.