Die Hotel-Stars 2027: Diese Häuser räumen bei Gault&Millau ab

Der neue Gault&Millau Hotelguide 2027 präsentiert knapp 700 der besten Hotels Österreichs und zeichnet in sieben Kategorien, darunter erstmals die neue Kategorie Longevity, jene Häuser aus, die mit besonderen Konzepten und außergewöhnlicher Qualität neue Maßstäbe setzen.

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Von luxuriösen Bergrefugien über außergewöhnliche Gourmetadressen bis hin zu erstklassigen Wellnessoasen und spannenden Neueröffnungen zeigt der Guide, wo Gäste derzeit die beeindruckendsten Urlaubserlebnisse des Landes finden. Sieben Betriebe konnten sich dabei die begehrten Spitzenplätze in ihren jeweiligen Kategorien sichern.

Natur, Genuss und Architektur im Einklang

Zum Hotel des Jahres 2027 wurde das Eriro gekürt. Das hochalpine Refugium begeistert mit einer außergewöhnlichen Architektur, großzügigen Suiten zwischen 65 und 215 Quadratmetern und spektakulären Ausblicken in die Natur. Ein besonderes Highlight ist das offene Kochen am Feuer im hauseigenen Restaurant "fuir", ergänzt durch ein ganzheitliches All-in-Service-Konzept.

Genuss auf höchstem Niveau im Mühlviertel

Den Titel Gourmethotel des Jahres 2027 sicherte sich das Bergergut in Afiesl. Das romantische Adults-only-Hotel im Mühlviertel setzt konsequent auf Regionalität und Genuss. Mit der Verwöhnpension von Küchenchef Thomas Hofer bietet das Haus ein kulinarisches Erlebnis, das weit über klassische Hotelgastronomie hinausgeht.

Wellness auf höchstem Niveau mit 12.000 Quadratmeter Wohlfühlwelt

Wellnesshotel des Jahres 2027: Stanglwirt Bio- & Wellnessresort © Stanglwirt Bio- & Wellnesresort

Als Wellnesshotel des Jahres 2027 wurde der Stanglwirt Bio- & Wellnessresort in Going am Wilden Kaiser ausgezeichnet. Das traditionsreiche Fünf-Sterne-Resort verfügt über eine 12.000 Quadratmeter große Erholungswelt mit Naturbadesee, weitläufigen Spa-Bereichen und zahlreichen Angeboten für Entspannung und Regeneration.

Wiens spannendstes Hotel-Debüt

Mit dem The Companion in Wien wurde ein Hotel ausgezeichnet, das frischen Wind in die heimische Stadthotellerie bringt. Das Boutiquehotel nahe dem Westbahnhof überzeugt mit stilvollem Design, das von der Wiener Werkstätte inspiriert ist, sowie dem hauseigenen Restaurant Boca. Die gelungene Verbindung aus urbanem Lifestyle, Komfort und Wiener Charme machte das Haus zur Neueröffnung des Jahres 2027.

Der Weg zu mehr Lebensqualität

Als Longevity-Hotel des Jahres 2027 wurde das Vivamayr Medical Health Resort am Wörthersee ausgezeichnet. Das renommierte Gesundheitsresort am Südufer des Sees gilt als Wiege der modernen Mayr-Medizin und verbindet medizinische Kompetenz mit Erholung auf höchstem Niveau. Gäste wohnen in stilvollen Zimmern, Suiten, Apartments oder einer exklusiven Villa mit Seeblick und finden hier optimale Bedingungen für Regeneration und nachhaltige Gesundheitsvorsorge.

Tief verwurzelt, nachhaltig geführt

Als Grünes Hotel des Jahres 2027 wurde das Naturhotel Forsthofgut in Leogang ausgezeichnet. Das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel verbindet seit Generationen gelebte Tradition mit einem konsequent nachhaltigen Ansatz. Mit seinem eigenen Wald, Aufforstungsprojekten, regionalen Partnerschaften und zahlreichen Umweltmaßnahmen übernimmt das Haus Verantwortung für kommende Generationen. Auch in der Küche setzt das Forsthofgut auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Nach dem "From farm to table"-Prinzip stammen viele Zutaten von Produzenten aus der unmittelbaren Umgebung.

Wo die ganze Familie glücklich wird

Als Familienhotel des Jahres 2027 wurde das Reiters Finest Family Hotel in Bad Tatzmannsdorf ausgezeichnet. Das Burgenländer Familienresort beweist, dass abwechslungsreicher Urlaub für Kinder und echte Erholung für Eltern kein Widerspruch sein müssen. Mit seinem "All Funclusive"-Konzept, großzügigen Familienunterkünften und einem breiten Freizeitangebot schafft das Hotel beste Voraussetzungen für entspannte Ferientage für alle Generationen.

Während sich Kinder und Jugendliche bei der ganztägigen Betreuung, in den Erlebniswelten und bei zahlreichen Aktivitäten austoben können, genießen Erwachsene Auszeiten im Thermalspa mit Sauna, Dampfbad, Massagen und Beauty-Anwendungen. Ergänzt wird das Angebot durch Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Yoga, Reiten, Biken, Wandern oder Golfen.