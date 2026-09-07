Das sind derzeit die schönsten Hotels in Europa

Das Reisemagazin Time Out hat die absolut schönsten Hotels der Welt gekürt, unter denen sich auch wahre europäische Juwele befinden. Von historischen Palästen bis hin zu futuristischen Design-Unterkünften bietet Europa eine atemberaubende Vielfalt für anspruchsvolle Reisende.

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Das Reisemagazin Time Out hat das Geheimnis gelüftet und die derzeit schönsten Hotels des Kontinents gekürt. Diese atemberaubenden Luxus-Oasen bieten alles, was das Urlauberherz begehrt – von geschichtsträchtigen Ritterburgen bis hin zu spektakulären Design-Bunkern unter den Nordlichtern. Wir verraten die Top 5:

Ein historisches Juwel an der Spitze

© Booking.com

An der Spitze des europäischen Rankings steht das geschichtsträchtige Ashford Castle in Irland, das gleichzeitig zum weltbesten historischen Hotel gekrönt wurde. Das beeindruckende, rund 800 Jahre alte Anwesen blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück. Einst im Besitz von Aristokraten und der legendären Guinness-Familie, beherbergte das Schloss im Laufe der Jahrhunderte namhafte Persönlichkeiten wie den Schriftsteller Oscar Wilde.

Heute empfängt das Luxushotel seine Gäste mit einer prachtvollen Kulisse. Der Eingang wird standesgemäß von steinernen Statuen irischer Wolfshunde bewacht. Im Inneren faszinieren kostbare Donegal-Kristallluster, während der exklusive Spa-Bereich mit einem von echten Muscheln gesäumten Pool aufwartet.

Renaissance-Traum im Herzen von Florenz

© Four Seasons Firenze

Auf dem zweiten Platz in Europa folgt das Four Seasons Hotel Firenze im wunderschönen Italien. Dieses Luxusdomizil in der Toskana ist in einem prachtvollen Palazzo aus dem 15. Jahrhundert untergebracht, der die Herzen von Kulturliebhabern höherschlagen lässt.

Besonders berühmt ist das Anwesen für seine spektakulären Außenanlagen. Es wurde für die schönsten Gärten und Hotelgelände weltweit ausgezeichnet. Das historische Gebäude ist von einer elf Hektar großen, perfekt gepflegten Parkanlage umgeben, die den Gästen eine grüne und abgeschiedene Oase mitten in der lebhaften Kunstmetropole Florenz bietet.

Moorischer Zauber auf Teneriffa

© Ritz-Carlton Abama, Tenerife

Den dritten Platz sichert sich das spektakuläre Ritz-Carlton Abama auf der spanischen Insel Teneriffa. Dieses Resort besticht durch eine außergewöhnliche Architektur, die an maurische Paläste erinnert, und hebt sich deutlich von klassischen Hotelbauten ab.

Die lachsfarbenen Gebäude des weitläufigen Resorts schmiegen sich harmonisch in die Landschaft ein. Umgeben ist die Anlage von idyllischen Teichen, in denen farbenfrohe Koi-Karpfen schwimmen. Schon die Anreise ist ein Erlebnis: Die Zufahrt erfolgt über eine kunstvoll geschwungene Straße, die direkt durch malerische Bananenplantagen führt und sofort Urlaubsstimmung verbreitet.

Nordlicht-Kult in Islands rauer Natur

© ION Adventure Hotel in Island

Auf Platz vier folgt das ION Adventure Hotel in Island, das einen völlig gegensätzlichen Design-Ansatz verfolgt. Anstelle von klassischem Prunk erwartet die Gäste hier ein minimalistisches, brutalistisches Gebäude, das sich perfekt in die nordische Vulkanlandschaft einfügt.

Das Hotel ragt mit seinen harten, markanten Winkeln aus einem mit Moos bedeckten Hang empor. Die Architektur wurde gezielt so entworfen, dass das Hotel nur ein Minimum an künstlichem Licht nach außen abgibt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicht auf die spektakulären Nordlichter am Nachthimmel in keiner Weise beeinträchtigt wird – ein absolutes Paradies für Abenteurer und Astrofotografen.

Festungs-Luxus und Traum-Pool auf Malta

© The Phoenicia

Die Top 5 werden durch The Phoenicia auf Malta komplettiert, das für den schönsten Hotel-Pool der Welt prämiert wurde. Das traditionsreiche Hotel verbindet mediterranen Charme mit historischer Grandeur.

Das absolute Highlight ist der spektakuläre Bastion-Infinity-Pool. Dieser befindet sich hinter historischen Kalksteinbefestigungen aus dem 16. Jahrhundert. Schwimmer genießen hier einen unvergleichlichen Ausblick auf das tiefblaue Meer und die vorgelagerte Manoel-Insel. Ein Aufenthalt an diesem geschichtsträchtigen Ort verspricht Entspannung auf höchstem Niveau.