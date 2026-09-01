Südtirol
Bergglück im Ahrntal
Die Alte Mühle in St. Moritzen bei Sand in Taufers (www.alte-muehle.it/de) liegt direkt an der Ahr und nahe der Burg Taufers und verbindet als Active Mountain Hotel alpine Geschichte mit zeitgemäßem Komfort und Gastgebern, die ihre Heimat nicht nur kennen, sondern leben.
Gastgeber mit Herz und Liebe zum Berg
Sepp und Beatrice prägen das Haus mit persönlicher Handschrift. Sepp ist Bergfex, Naturmensch und leidenschaftlicher Koch; mit dem Extrembergsteiger Hans Kammerlander erkundete er einst Gipfel in Nepal. Heute nimmt er Gäste gerne mit auf seine Lieblingsberge im Ahrntal oder zeigt ihnen, wie das perfekte Schüttelbrot gelingt. Diese Verbundenheit mit der Region ist im ganzen Hotel spürbar. Zimmer mit hochwertigem Vollholz aus Zirbe, Fichte und Lärche, der Blick auf den Wasserfallspitz oder die Burg und das leise Rauschen des Baches schaffen eine Atmosphäre, in der Erholung beinahe von selbst einsetzt. Mühlbadl statt Alltag. Nach einem Tag draußen wartet das Mühlbadl – ein Wellnessbereich mit einem ganz besonderen Charakter. Im Schwimmbad mit Gegenstromanlage und Whirlpool lässt sich wunderbar entspannen; anschließend führt der Weg vielleicht in die Lärchen-Zirm-Schwitzhütte, in die Kräuter-Knappen-Stube oder ins Natursteingrotten-Dampfbad. Besonders atmosphärisch ist der Schiefersteinstollen, dessen Natursteine und Bergblumenaromen an die Welt unter Tage erinnern.
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Heimat auf dem Teller
Auch kulinarisch bleibt die Alte Mühle ihrer Heimat treu. Schon beim Frühstück landen Butter vom Koflerbauern, Käse von der Goasrost, eigenes Brot und hausgemachte Marmeladen auf dem Tisch. Am Nachmittag gehört die Marende dazu – mit Kuchen, Speck, Käse und natürlich das Schüttelbrot, das Sepp mit viel Hingabe selbst bäckt und seine Gäste gerne in die Kunst des Backens einweiht.
Abends serviert der Gastgeber ein sechsgängiges Wahlmenü: Südtiroler Tradition trifft auf moderne Akzente und mediterrane Einflüsse. Gemüse stammt aus dem Projekt "Taufrisch" und wird auf einem Feld in der Nähe angebaut; rund 300 Sorten wachsen dort, darunter alte heimische Raritäten. Fleisch kommt aus eigener Jagd oder vom Huberhof. Nachhaltigkeit ist hier weniger Schlagwort als gelebte Küchenphilosophie. Outdoor. Das Ahrntal lockt mit über 80 Dreitausendern, rund 850 Kilometern Wanderwegen und mehr als 160 Almen und Hütten. Viele Wege beginnen direkt vor der Hoteltür. Und das ist die eigentliche Stärke der Alten Mühle: Nach einem Tag voller Bergmomente kehrt man nicht einfach in ein Hotel zurück, sondern in ein Stück Südtirol, das man schmeckt und mit nach Hause nimmt.
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