Urlaub am Wasser: Österreichs schönste Seehotels

Wenn ich einen See seh, brauch ich kein Meer mehr – für viele gilt dieser Satz mehr denn je. Und zum Glück ist Österreich ja das Seenland schlechthin, mit einer riesigen Auswahl für jeden Urlaubstyp.

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Naturschönheiten sind beispielsweise der tiefe Traunsee im Salzkammergut mit seinem glasklaren Wasser oder der Salzburger Fuschlsee, den man am besten bei einer Wanderung rund um das Gewässer entdeckt. Hits für Wassersportler sind der Mattsee im Salzburger Seenland oder der Attersee in Oberösterreichs Seenregion. Jetset-Highlight ist nach wie vor der Wörthersee in Kärnten mit seinem türkis-blauen Wasser, das für Karibik-Flair sorgt. Und traumhafte Refugien machen den Urlaub am Wasser erst rundherum perfekt…

Nah am Wasser gebaut

Die besten Häuser liegen idealerweise direkt am Wasser. Was gibt es auch Schöneres, als am Hotelstrand dem Alltag zu entfliehen mit Blick über das glitzernde Gewässer, das sanfte Plätschern der Wellen in den Ohren. Zusätzlich überzeugen die Favoriten der Redaktion mit stilvollem Design und einem Angebot, das Erholung und Genuss perfekt verbindet.



Egal ob idyllisches Boutiquehotel, luxuriöses Wellnessresort oder uriger Hotel-Geheimtipp – wir präsentieren Refugien, in denen Sie einen rundherum entspannten Urlaub erleben. Herrliche Möglichkeiten zum Wassersport inklusive. Denn letzterer darf bei einem Urlaub am See natürlich nicht zu kurz kommen.

Top für Aktive

Für Segler empfiehlt sich, dank des thermischen Rosenwinds der zuverlässig weht, der Attersee, Stand-up-Paddler sind am Fuschlsee richtig. Der Mattsee, der zu den wärmsten Seen des Landes zählt, ist ein perfekter Badesee mit unzähligen Möglichkeiten für Familien. Und beim Radfahren entlang des Mondsee-, Wörthersee- oder Millstätter See-Ufers wird die Natur sowieso zum schönsten Begleiter der Tour. Übrigens auch für Familien perfekt geeignet!

Die schönsten Seehotels in Österreich

Hotel Seefischer

© Hotel Seefischer

Hideaway in traumhafter Lage direkt am Millstätter See.

Hotel Seefischer: www.seefischer.at

4* Seeside Hotel Seewirt Mattsee

© Seeside Hotel Seewirt Mattsee

Wellness mit Seeblick und Haubenküche.

Seewirt Mattsee: www.seesidehotel.at