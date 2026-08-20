Rosewood Vienna: Mozarts Liebe kehrt zurück

Im Rosewood Vienna eröffnet mit "Constanze" eine stylische Café- und Tagesbar an Mozarts einstiger Liebesadresse.

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Die Eröffnung von "Constanze – a little love story" fällt in ein besonderes Jahr für das Rosewood Vienna (www.rosewoodhotels.com/en/vienna). Das Luxushotel feiert 2026 sein vierjähriges Bestehen und setzt mit dem neuen Café- und Barkonzept einen weiteren Meilenstein seiner Entwicklung. Seit der Eröffnung im Sommer 2022 hat sich das Haus als eine der führenden Luxusadressen der Stadt etabliert und verbindet Wiener Geschichte mit zeitgenössischer Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.

Wiener Kaffeehauskultur. Wo Mozart einst Constanze begegnete, lädt ab September das neue Café "Constanze – a little love story" zum Verweilen ein. © Rosewood Wien

Vier Häuser, eine Wiener Ikone

Hinter den historischen Fassaden des Rosewood Vienna verbirgt sich eine der exklusivsten Hoteladressen der Stadt. Das Luxushotel am Petersplatz in Wien 1 erstreckt sich über vier aufwendig restaurierte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, darunter Mozarts einstiges Wohnhaus "Zum Auge Gottes" und später bedeutender Bankensitz, verbindet das Ensemble heute denkmalgeschützte Architektur mit modernem Luxus. Zu den wichtigsten Kennzahlen des Hauses zählen 99 Zimmer und Suiten, das Restaurant und die Bar Neue Hoheit mit Terrasse über den Dächern Wiens, die Cocktail-Destination THE1835 sowie das mehrfach ausgezeichnete Asaya Spa. Der elegante Rückzugsort setzt auf maßgeschneiderte Wellness statt Standardprogramme und vereint individuelle Treatments, Sauna, Dampfbad und modernste Fitnessangebote mit beeindruckendem Blick über die Stadt.

Alpine Wellness mitten in Wien

Ein Logenplatz. Die Bar der Neuen Hoheit zählt zu den spektakulärsten Aussichtspunkten der Stadt. © Rosewood Wien

Passend zum Jubiläumsjahr setzt das Rosewood Vienna auch im Wellnessbereich neue Akzente. Seit August 2026 arbeitet das Asaya Spa mit der österreichischen Naturkosmetikmarke Susanne Kaufmann zusammen. Die Partnerschaft bringt die Pflanzenwelt des Bregenzerwalds ins Herz der Wiener Altstadt und erweitert das bestehende Angebot um ein neues Behandlungskonzept, das wissenschaftlich fundierte Hautpflege mit traditionellen Anwendungen und alpinen Wirkstoffen verbindet. Im Mittelpunkt stehen individuell abgestimmte Gesichts- und Körperbehandlungen sowie ganzheitliche Rituale, die auf die persönlichen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten werden. Ergänzt wird das Angebot durch das sogenannte "Bespoke Bathing Ritual", bei dem ausgewählte Badeessenzen auf Basis alpiner Pflanzenextrakte auch nach dem Spa-Besuch zu Hause weiterverwendet werden können.

ASAYA SPA. Das zurückhaltend-elegante Design der Ruheräume schafft den idealen Rahmen für Erholung und Regeneration. © Rosewood Wien

Kulinarische Höhenflüge

Wer Wien von seiner genussvollsten Seite erleben möchte, kommt an der Neuen Hoheit kaum vorbei. Hoch über den historischen Gassen der Altstadt verbindet das Restaurant österreichische Kulinarik mit modernem Esprit und einer Aussicht, die beinahe ebenso spektakulär ist wie die Kreationen auf den Tellern. Auf den Tellern der Neuen Hoheit trifft österreichische Tradition auf internationale Raffinesse. Austern und Kaviar eröffnen den kulinarischen Reigen, gefolgt von Gerichten wie Jakobsmuscheln mit Chorizo, Lobster Roll, Branzino mit Fenchel und Orange oder zartem Rinderfilet vom Josper-Grill. Zum süßen Finale dürfen Wiener Klassiker wie der legendäre Kaiserschmarrn mit Rumrosinen und Zwetschkenröster nicht fehlen.

Noch eine Etage höher wartet mit THE1835, eine exklusive Rooftop-Bar, mit vielleicht Wiens schönstem Cocktailgeheimnis. Auf der Barkarte finden sich außergewöhnliche Signature Drinks wie der Verd‘or mit Patrón Silver Tequila, Gurken-Verjus und Ahornsirup, der frische und elegante Akzente setzt. Der Uppercherry kombiniert Roku Gin mit Sauerkirsche und Apfel, während der cremige Rum Latte karibischen Rum mit Cassis, Kokosnuss und Limette verbindet. Kulinarisch begleiten Austern, Kaviar und feine Bar-Snacks das Cocktailerlebnis – von Lobster Rolls über Beef-Tartare-Bites bis zu Mini-Schnitzelsemmeln zeigt sich auch hier der Wiener Charme.

Neues Kapitel im Jubiläumsjahr

Dort, wo Wolfgang Amadeus Mozart einst seine spätere Ehefrau Constanze Weber kennenlernte, schlägt das Rosewood Vienna ein neues Kapitel auf. Mit "Constanze – a little love story" entsteht eine Café- und Tagesbar, die Historie, Wiener Kaffeehauskultur und modernen Genuss miteinander verbindet. Schauplatz des neuen Angebots ist das lichtdurchflutete Atrium des Rosewood Vienna, das künftig als eigenständiger Treffpunkt innerhalb des Hauses fungieren soll. Täglich von 7 bis 18 Uhr werden dort Kaffeespezialitäten, feine Patisserie, kleine Gerichte sowie ausgewählte Weine und Champagner serviert. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Kreationen, die sich an den kulinarischen Höhepunkten des Jahres orientieren. Die offizielle Eröffnung von "Constanze – a little love story" ist für den 4. September vorgesehen. Bereits ab Mitte August erhalten Gäste die Möglichkeit, das Konzept vorab kennenzulernen. Schauplatz des neuen Angebots ist das lichtdurchflutete Atrium, das künftig als eigenständiger Treffpunkt innerhalb des Hauses fungieren soll.