Berwanger Hof, eine Tiroler Hotellegende kehrt zurück

Nach mehr als 15 Jahren Leerstand wird der traditionsreiche Berwanger Hof in der Tiroler Zugspitz Arena wiedereröffnet. Rund 55 Millionen Euro flossen in die Revitalisierung des einstigen Promi-Hotels, das ab Dezember wieder Gäste empfangen wird.

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Der Berwanger Hof zählt zu den bekanntesten Hoteladressen der Tiroler Zugspitz Arena. In den 1970er- und 1980er-Jahren gingen hier Film- und Fernsehstars ein und aus, Berwang wurde damals nicht selten als "kleines St. Moritz" bezeichnet. Nun kehrt das traditionsreiche Haus nach umfassender Erneuerung zurück auf die touristische Landkarte. Projektentwickler ALMDORFBAU investierte rund 55 Millionen Euro in die Neugestaltung des Standorts. Das touristische Management übernimmt ALPS RESORTS, die ersten Gäste sollen bereits im Dezember in der neuen Residence einchecken.

Der revitalisierte Berwanger Hof © Almdorfbau

Historische Substanz trifft moderne Architektur

Nachdem der Berwanger Hof über viele Jahre leer stand, wurde das Areal 2022 von ALMDORFBAU übernommen. Ziel war es, nicht nur ein neues Resort zu schaffen, sondern auch die Geschichte des Hauses zu bewahren. Zahlreiche historische Elemente konnten erhalten und restauriert werden. Dazu zählen unter anderem die mehr als 200 Jahre alte Sternzeichenbar, Bleiglasfenster sowie charakteristische Möbelstücke und Schmiedearbeiten. Ein eigens gestalteter "Raum der Stars" erinnert an die glanzvolle Vergangenheit des Hauses und an prominente Gäste, darunter die österreichische Sängerin und Tänzerin Margot Werner.

Drei Gebäude bilden das neue Resort

Visualisierung des Pools © Alps Resorts

Künftig besteht der Berwanger Hof aus drei miteinander verbundenen Häusern. Das bereits seit Juli 2025 geöffnete Jagdhaus umfasst 13 Apartments, Rezeption und Wellnessbereich. Herzstück der Anlage wird die neue Residence mit 37 Apartments und Suiten, Infinity-Pool, Fitnessraum und gastronomischem Angebot. Mit der Alpenspitze entsteht bis spätestens Frühjahr 2027 ein weiterer Gebäudeteil mit 30 zusätzlichen Einheiten. Nach Fertigstellung wird das Resort insgesamt 80 Apartments und Suiten umfassen. Die Unterkünfte setzen auf ein hochwertiges Private-Spa-Konzept. Je nach Kategorie verfügen die Apartments und Suiten über mehrere Schlafzimmer, eigene Küchen, finnische Saunen sowie Hot Tubs auf Balkon oder Terrasse.

Visualisierung einer Suite © Alps Resorts

Ganzjahresbetrieb soll Region stärken

Die Betreiber setzen auf eine ganzjährige Auslastung. Neben der direkten Lage am Skigebiet sollen auch die Sommerangebote der Tiroler Zugspitz Arena zusätzliche Gäste anlocken. Damit soll der Berwanger Hof nicht nur touristisch erfolgreich sein, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten.

"Dieses Haus ist tief in der touristischen DNA von Berwang verwurzelt. Unsere Aufgabe ist es, hier einen langfristig erfolgreichen Betrieb zu etablieren, der auch den Ort und die Region stärkt", sagt ALPS-RESORTS-Gründer Gerhard Brix.

Mit der Wiedereröffnung kehrt damit nicht nur ein traditionsreiches Hotel zurück. Für viele Einheimische und Stammgäste beginnt zugleich ein neues Kapitel eines Hauses, das die Entwicklung des Tiroler Urlaubsorts über Jahrzehnte geprägt hat.