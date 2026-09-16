Hotel Sacher zählt wieder zu den 50 besten Hotels der Welt

Großer Erfolg für Österreichs Hotellerie: Das Hotel Sacher Wien schafft es in das Weltklasse-Ranking "The World’s 50 Best Hotels 2026". Den ersten Platz sichert sich zum zweiten Mal in Folge das Rosewood Hong Kong.

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Einmal im Jahr kürt "The 50" nicht nur die besten Restaurants und Bars, sondern auch die herausragendsten Hotels der Welt. Nun wurde das mit Spannung erwartete Ranking für 2026 bei einer glamourösen Preisverleihung in Paris präsentiert. Mit dabei ist auch eine österreichische Hotelikone: Das Hotel Sacher Wien landet auf Platz 42 und ist damit das einzige heimische Haus unter den 50 besten Hotels der Welt.

Hotel Sacher schafft es in die Weltspitze

© Sacher

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1876 gehört das Hotel Sacher zu den berühmtesten Adressen Wiens. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel liegt direkt gegenüber der Wiener Staatsoper und ist für seinen imperialen Charme, prominente Gäste und natürlich die Original Sacher-Torte bekannt.

Nun erhält das Wiener Luxushotel wiederholt internationale Anerkennung: Im globalen Ranking von "The World’s 50 Best Hotels 2026" belegt das Sacher den 42. Platz. Bereits 2025 schaffte es das Sacher auf Rang 49. Österreich ist damit neben Ländern wie Frankreich, Italien, Japan, Thailand, Mexiko und Großbritannien in der prestigeträchtigen Liste vertreten.

Dieses Hotel ist das beste der Welt

© Rosewood

An der Spitze des Rankings steht erneut das Rosewood Hong Kong. Das Luxushotel wurde bereits 2025 zur Nummer eins gekürt und verteidigt seinen Titel nun zum zweiten Mal in Folge. Gleichzeitig trägt es die Auszeichnung als bestes Hotel Asiens.

Das 65-stöckige Hotel prägt seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 die Skyline von Hongkong. Es verfügt über 413 Zimmer und Suiten, elf Restaurants und Bars sowie einen mehrstöckigen Wellnessbereich mit Infinitypool und Blick über den Victoria Harbour.

Auf Platz zwei folgt das Capella Bangkok, das direkt am Chao-Phraya-Fluss liegt. Den dritten Rang belegt das Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Bangkok ist damit gleich zweimal in den Top drei vertreten.

Europa stellt die meisten Hotels

Europa ist 2026 besonders stark vertreten: Insgesamt 21 der 50 ausgezeichneten Hotels befinden sich auf dem Kontinent. Dahinter folgen Asien mit 18 Häusern, Nordamerika mit sechs, Südamerika und Afrika mit jeweils zwei sowie Ozeanien mit einem Hotel.

Das beste Hotel Europas ist das Passalacqua am Comer See, das weltweit auf Platz fünf landet. Die historische Villa mit weniger als 50 Zimmern wurde zusätzlich zum dritten Mal in Folge als bestes Boutiquehotel ausgezeichnet.

Italien und Frankreich bringen jeweils sechs Hotels in das Ranking, Großbritannien ist mit vier Häusern vertreten. Aus Österreich, Griechenland, Monaco, der Schweiz und der Türkei schafft es jeweils ein Hotel auf die Liste.

Das sind die 50 besten Hotels der Welt 2026

Rosewood Hong Kong – Hongkong Capella Bangkok – Bangkok Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok Atlantis The Royal – Dubai Passalacqua – Comer See Rosewood São Paulo – São Paulo Mandarin Oriental Qianmen – Peking Upper House Hong Kong – Hongkong Chablé Yucatán – Chocholá Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok Aman Tokyo – Tokio Four Seasons Firenze – Florenz Claridge’s – London Hôtel de Crillon – Paris Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai Capella Sydney – Sydney Raffles Singapore – Singapur Casa Maria Luigia – Modena Le Bristol – Paris Cheval Blanc Paris – Paris Desa Potato Head – Bali San Ysidro Ranch – Santa Barbara One&Only Mandarina – Riviera Nayarit Bulgari Tokyo – Tokio Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos Royal Mansour – Marrakesch Four Seasons Astir Palace – Athen Raffles London at The OWO – London Copacabana Palace – Rio de Janeiro The Taj Mahal Palace – Mumbai The Peninsula Istanbul – Istanbul Bulgari Roma – Rom Patina Osaka – Osaka Mount Nelson – Kapstadt Nihi Sumba – Sumba Badrutt’s Palace – St. Moritz Park Hyatt Kyoto – Kyoto Hôtel du Couvent – Nizza Portrait Milano – Mailand Hôtel de Paris Monte-Carlo – Monaco Plaza Athénée – Paris Hotel Sacher Vienna – Wien Estelle Manor – Witney Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes Amangiri – Canyon Point The Peninsula Hong Kong – Hongkong Maroma – Riviera Maya Aman Nai Lert – Bangkok The Connaught – London San Domenico Palace – Taormina