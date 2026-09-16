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Hotel Sacher zählt wieder zu den 50 besten Hotels der Welt

LR
von
© Sacher
Großer Erfolg für Österreichs Hotellerie: Das Hotel Sacher Wien schafft es in das Weltklasse-Ranking "The World’s 50 Best Hotels 2026". Den ersten Platz sichert sich zum zweiten Mal in Folge das Rosewood Hong Kong.
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Einmal im Jahr kürt "The 50" nicht nur die besten Restaurants und Bars, sondern auch die herausragendsten Hotels der Welt. Nun wurde das mit Spannung erwartete Ranking für 2026 bei einer glamourösen Preisverleihung in Paris präsentiert. Mit dabei ist auch eine österreichische Hotelikone: Das Hotel Sacher Wien landet auf Platz 42 und ist damit das einzige heimische Haus unter den 50 besten Hotels der Welt.

Hotel Sacher schafft es in die Weltspitze

© Sacher

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1876 gehört das Hotel Sacher zu den berühmtesten Adressen Wiens. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel liegt direkt gegenüber der Wiener Staatsoper und ist für seinen imperialen Charme, prominente Gäste und natürlich die Original Sacher-Torte bekannt.

Nun erhält das Wiener Luxushotel wiederholt internationale Anerkennung: Im globalen Ranking von "The World’s 50 Best Hotels 2026" belegt das Sacher den 42. Platz. Bereits 2025 schaffte es das Sacher auf Rang 49. Österreich ist damit neben Ländern wie Frankreich, Italien, Japan, Thailand, Mexiko und Großbritannien in der prestigeträchtigen Liste vertreten.

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Dieses Hotel ist das beste der Welt

© Rosewood

An der Spitze des Rankings steht erneut das Rosewood Hong Kong. Das Luxushotel wurde bereits 2025 zur Nummer eins gekürt und verteidigt seinen Titel nun zum zweiten Mal in Folge. Gleichzeitig trägt es die Auszeichnung als bestes Hotel Asiens.

Das 65-stöckige Hotel prägt seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 die Skyline von Hongkong. Es verfügt über 413 Zimmer und Suiten, elf Restaurants und Bars sowie einen mehrstöckigen Wellnessbereich mit Infinitypool und Blick über den Victoria Harbour.

Auf Platz zwei folgt das Capella Bangkok, das direkt am Chao-Phraya-Fluss liegt. Den dritten Rang belegt das Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Bangkok ist damit gleich zweimal in den Top drei vertreten.

Europa stellt die meisten Hotels

Europa ist 2026 besonders stark vertreten: Insgesamt 21 der 50 ausgezeichneten Hotels befinden sich auf dem Kontinent. Dahinter folgen Asien mit 18 Häusern, Nordamerika mit sechs, Südamerika und Afrika mit jeweils zwei sowie Ozeanien mit einem Hotel.

Das beste Hotel Europas ist das Passalacqua am Comer See, das weltweit auf Platz fünf landet. Die historische Villa mit weniger als 50 Zimmern wurde zusätzlich zum dritten Mal in Folge als bestes Boutiquehotel ausgezeichnet.

Italien und Frankreich bringen jeweils sechs Hotels in das Ranking, Großbritannien ist mit vier Häusern vertreten. Aus Österreich, Griechenland, Monaco, der Schweiz und der Türkei schafft es jeweils ein Hotel auf die Liste.

Das sind die 50 besten Hotels der Welt 2026

  1. Rosewood Hong Kong – Hongkong
  2. Capella Bangkok – Bangkok
  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok
  4. Atlantis The Royal – Dubai
  5. Passalacqua – Comer See
  6. Rosewood São Paulo – São Paulo
  7. Mandarin Oriental Qianmen – Peking
  8. Upper House Hong Kong – Hongkong
  9. Chablé Yucatán – Chocholá
  10. Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok
  11. Aman Tokyo – Tokio
  12. Four Seasons Firenze – Florenz
  13. Claridge’s – London
  14. Hôtel de Crillon – Paris
  15. Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai
  16. Capella Sydney – Sydney
  17. Raffles Singapore – Singapur
  18. Casa Maria Luigia – Modena
  19. Le Bristol – Paris
  20. Cheval Blanc Paris – Paris
  21. Desa Potato Head – Bali
  22. San Ysidro Ranch – Santa Barbara
  23. One&Only Mandarina – Riviera Nayarit
  24. Bulgari Tokyo – Tokio
  25. Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos
  26. Royal Mansour – Marrakesch
  27. Four Seasons Astir Palace – Athen
  28. Raffles London at The OWO – London
  29. Copacabana Palace – Rio de Janeiro
  30. The Taj Mahal Palace – Mumbai
  31. The Peninsula Istanbul – Istanbul
  32. Bulgari Roma – Rom
  33. Patina Osaka – Osaka
  34. Mount Nelson – Kapstadt
  35. Nihi Sumba – Sumba
  36. Badrutt’s Palace – St. Moritz
  37. Park Hyatt Kyoto – Kyoto
  38. Hôtel du Couvent – Nizza
  39. Portrait Milano – Mailand
  40. Hôtel de Paris Monte-Carlo – Monaco
  41. Plaza Athénée – Paris
  42. Hotel Sacher Vienna – Wien
  43. Estelle Manor – Witney
  44. Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes
  45. Amangiri – Canyon Point
  46. The Peninsula Hong Kong – Hongkong
  47. Maroma – Riviera Maya
  48. Aman Nai Lert – Bangkok
  49. The Connaught – London
  50. San Domenico Palace – Taormina
So entsteht das Ranking
Über die Platzierungen entscheidet eine internationale Akademie mit mehr als 800 anonymen Mitgliedern. Dazu gehören Hoteliers, Reisejournalisten, Tourismusexperten, Geschäftsreisende und erfahrene Luxusurlauber.
Jedes Mitglied gibt sieben Stimmen für Hotels ab, in denen es innerhalb des dreijährigen Abstimmungszeitraums tatsächlich übernachtet hat. Die Abstimmung erfolgt vertraulich. Das Beratungsunternehmen Deloitte überprüft den Prozess unabhängig.

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