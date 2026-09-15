Novak Djokovic lädt zum Luxus-Retreat nach Marrakesch

Mit Novak Djokovic auf dem Tennisplatz stehen, meditieren und danach im Hammam entspannen: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger lädt im Dezember zu einem streng limitierten Luxus-Retreat ins Amanjena in Marrakesch.

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So nah kommt man einem der größten Tennis-Stars der Welt nur selten: Novak Djokovic lädt von 18. bis 20. Dezember 2026 persönlich zu einem exklusiven dreitägigen Retreat nach Marokko.

Unter dem Motto "Stillness and Strength" können Gäste im luxuriösen Amanjena nicht nur mit dem Tennis-Champion trainieren, sondern auch jene Routinen kennenlernen, auf die Djokovic selbst seit Jahren für mentale Stärke, Fokus und Regeneration setzt.

© Amanjena, Morocco

Tennis-Training persönlich mit Djokovic

Das wohl größte Highlight sind die exklusiven Tennis-Masterclasses mit Novak Djokovic. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger gibt dabei Einblicke in seine Technik, seine Disziplin und seine persönlichen Strategien auf dem Platz.

Doch das Retreat soll weit über Tennis hinausgehen. Djokovic zeigt den Teilnehmern, wie er mit Druck umgeht, in entscheidenden Momenten Ruhe bewahrt und seinen Fokus auch unter enormer Belastung nicht verliert. Dafür kombiniert das Programm Sport mit Meditation, Breathwork und Achtsamkeitsübungen.

© Amanjena, Morocco

Danach geht es direkt ins Spa

Ganz im Stil eines Luxus-Retreats darf natürlich auch die Entspannung nicht fehlen. Im Programm enthalten sind ein 60-minütiges Beldi Hammam und eine 60-minütige therapeutische Arganöl-Massage im Amanjena Spa. Dazu kommen tägliche Einheiten für Meditation und Atemarbeit, begleitet von Djokovic und den Wellness-Experten des Resorts.

Auch beim Essen überlässt der Tennis-Star nichts dem Zufall: Die täglichen Menüs werden laut Aman persönlich von Djokovic kuratiert. Serviert wird nährstoffreiche Küche, die auf das Retreat und die körperliche Belastung abgestimmt ist.

© Amanjena, Morocco

Luxus-Kulisse vor Marrakesch

Auch die Location ist alles andere als gewöhnlich. Das Amanjena liegt nur wenige Minuten von Marrakesch entfernt und ist von Olivenhainen, Palmen und weitläufigen Gärten umgeben. Im Hintergrund erhebt sich das Hohe Atlasgebirge.

Eigene Sand-Tennisplätze, ein großzügiger Spa-Bereich und jede Menge Privatsphäre machen das Resort zur idealen Kulisse für die dreitägige Auszeit.

© Amanjena, Morocco

Nur wenige Plätze verfügbar

Djokovic ist seit 2024 der erste Global Ambassador und Wellness Advisor der Luxus-Hotelgruppe Aman. Nach einem ersten Retreat im Amanyara im vergangenen Jahr folgt nun die Ausgabe in Marokko.

Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert – wer drei Tage lang trainieren und entspannen möchte wie Novak Djokovic, muss sich also frühzeitig einen exklusiven Platz sichern.